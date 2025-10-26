Batyus bál ünnepi hangulatban – harmincöt éves a Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete (képgalériával)

A különleges alkalom, a batyus bál nemcsak a közösség összetartó erejét mutatta meg, hanem a Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete fennállásának harmincötödik évfordulóját is méltó módon ünnepelte a szekszárdi Kolping Katolikus Iskola tornatermében.

A batyus bál és finomságai. Az ünnepi eseményen megjelentek a szekszárdi, várdombi, tolnai, decsi és őcsényi nagycsaládok képviselői Fotó: Makovics Kornél

Batyus bál, ünnepi hangulat

A rendezvényen mintegy százharmincan jelentek meg, köztük szekszárdi, várdombi, tolnai, decsi és őcsényi családok képviselői. A vendégek saját étellel-itallal érkeztek, és a fellépőket is megvendégelték. Előadást adott többek közt a a Bartina Néptánc Egyesület, a MESZ Dance Táncegyesület. A báli zenét a Tibsa Band szolgáltatta, a hangulatot pedig táncbemutatók, tombolasorsolás és meglepetés vendég – egy szedresi vőfély – színesítette, akinek játékos programja nagy sikert aratott.