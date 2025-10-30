október 30., csütörtök

Batyus bállal ünnepelték a 35 éves jubileumot a nagycsaládosok (videó)

Összegyűltek a szekszárdi családok a Kolping Katolikus Iskola tornatermében október huszonnegyedikén. A különleges alkalom, a batyus bál nemcsak a közösség összetartó erejét mutatta meg, hanem a Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete fennállásának harmincötödik évfordulóját is méltó módon megünnepelték.

 

 

