Befelé indexelni? Kávé nélkül minden megtörténhet!

Keresztes Klaudia

Van az a pillanat, amikor a reggeli forgalomban mindenki siet, a kávé még nem hat és a körforgalom úgy viselkedik, mint egy centrifuga: bedob mindenkit, aztán ki tudja, hol dob ki. Sok forgalomban töltött év után még mindig meg tud lepni, hogy egyesek sajátosan értelmezik ezt a rendszert.

Reggeli csúcs és az örvény. Fotó: Mártonfai Dénes

Ekkor tűnik fel az a hős, aki befelé indexel. Nem kifelé, nem semerre, hanem be – mintha azt üzenné: „Most belépek egy új dimenzióba.” A többiekkel együtt dermedten nézzük, vajon tényleg befordul a közepébe, a virágágyásra? Nem tudni. Az autós körbe-körbe kering, mint valami zavarodott bolygó és mi többiek közben reménykedünk, hogy egyszer kitalálja: a körforgalomból kifelé vezet az út, nem befelé!

 

