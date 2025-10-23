1 órája
Soha nem volt még ilyen fontos a Békemenet – élőben tudósítunk az eseményről
Az idei október 23-ai Békemenet a békéről, az összetartozásról és az egységről szól. A CÖF–CÖKA szervezésében ma is megtartják a Békemenetet. Orbán Viktor a Kossuth téren mond beszédet. Kövesse velünk!
Soha nem volt ekkora tétje a Békemenetnek.
Forrás: MW
A Békemenet gyülekezője reggel kilenctől lesz az Elvis Presley téren, a Margit híd budai hídfőjénél. Innen tizenegykor indul a tömeg a Margit hídon keresztül a Szent István körút felé, majd a Nyugati tér és a Bajcsy-Zsilinszky út érintésével az Alkotmány utcán át érkeznek a Kossuth térre.
A térre délután egy órakor várják a miniszterelnököt, Orbán Viktort, aki beszédet mond a résztvevők előtt.
A felvonulás egyszerre tisztelgés az 1956-os hősök előtt és a mai Magyarország függetlenségének ünnepe. Orbán Viktor a Harcosok Klubjában közzétett üzenetében kiemelte: „Mutassuk meg együtt, hogy Magyarország a béke szigete!”
A kormányfő korábban kiemelte: a 2025-ös menet a béke fontosságát üzeni. „Október 23. Csatlakozz a Békemenethez! Mutassuk meg, hogy mi vagyunk többen!” – írta szerdán, egy késő esti Facebook-bejegyzésben a miniszterelnök, olvasható a Magyar Nemzeten.
A nemzeti ünnepet megelőzően a rendezvény kapcsán Kocsis Máté is posztolt közösségi oldalán, írta a Magyar Nemzet. A politikus azt írta szerdán: a holnapi lehet minden idők legnagyobb békemenete.
A polgári tábor fellép az országra szabadult gyűlölethullám ellen – tette hozzá. Magyar Péteréknek hideg zuhany lesz ez a csütörtök – zárta posztját Kocsis Máté.
A TEOL.hu élőben tudósítja az eseményeket, több képgalériával és helyszíni riporttal, amelyekben a Tolna vármegyei résztvevőket is bemutatjuk.
Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.
Rákay Philip biztonságos utat kívánt a résztvevőknek
Mint írta:
Szerencsés, biztonságos utat Budapestre, a BÉKEMENET távolabbról érkező résztvevőinek! Vigyázzatok magatokra, várunk Benneteket!
Hamarosan találkozunk!
Csibi Krisztináék is úton vannak már: Együtt erő vagyunk!
Tolna vármegyéből is elindultak
Horváth István, országgyűlési képviselő csoportképpel hangol a mai napra:
Máté Péter, Szekszárd alpolgármestere a szekszárdi indulásról posztolt.