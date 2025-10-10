október 10., péntek

Nyilvános a névsor

38 perce

Bemutatta a Tolna vármegyei jelöltjeit a Mi Hazánk – Őket indítják Tolnában

Címkék#választás#Mi Hazánk Mozgalom#Dúró Dóra

Bencze Péter

A Mi Hazánk Mozgalom Tolna vármegyében is bemutatta a 2026-os országgyűlési választásra induló képviselőjelöltjeit. Dúró Dóra, a párt alelnöke hangsúlyozta: „Elsőként mutattuk be az országban mind a 106 választókerületben a Mi Hazánk jelöltjeit, bizonyítva valódi szervezettségünket és támogatottságunkat.”

Bakó Norbert, Dúró Dóra és Janecska Zoltán a Mi Hazánk! Mozgalom Tolna vármegyei jelöltjeinek bemutatásakor
Bakó Norbert, Dúró Dóra és Janecska Zoltán a Mi Hazánk! Mozgalom Tolna vármegyei jelöltjeinek bemutatásakor
Fotó: Makovics Kornel

Ők a Mi Hazánk jelöltjei Tolnában

A Szekszárd központú 1. választókerületben Bakó Norbert, 43 éves fácánkerti gazdálkodó indul, aki közéleti munkája mellett rendszeresen támogatja a helyi közösségeket.
A Paksi, 3. választókerület jelöltje Janecska Zoltán, 56 éves vállalkozó és egykori tűzoltó, aki a közbiztonság, az infrastruktúra és a helyi gazdaság fejlesztését tartja legfontosabb feladatának.
A Dombóvár központú 2. választókerületben Dúró Dóra vállalta a jelöltséget. Az Országgyűlés alelnöke szerint a térség legnagyobb kihívása az elvándorlás megállítása és a vidéki lehetőségek bővítése.

A párt célja, hogy minden választókerületben helyben ismert, elkötelezett jelöltekkel képviselje a Mi Hazánk programját 2026 tavaszán.

 

