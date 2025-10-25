október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

+14
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Október 23.

31 perce

Bensőséges ünnepen emlékeztek a hősökre

Címkék#Süli János#október 23-a#megemlékezés

Teol.hu

Bensőséges ünnepség keretében emlékeztünk Dunaföldváron az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozataira, hőseire – írta Süli János országgyűlési képviselő. – Soha nem feledhetjük, hogy 1956 hősei örök példát mutatnak nekünk. Október 23-a és a rá következő napok ugyanis pontosan megmutatták, hogy a magyar nemzet  a szabadságot, a nemzeti függetlenséget és békét választja.
Köszönöm a meghívást, gratulálok a színvonalas emlékműsorhoz. 

Forrás:  Facebook

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu