Bensőséges ünnepen emlékeztek a hősökre
Bensőséges ünnepség keretében emlékeztünk Dunaföldváron az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozataira, hőseire – írta Süli János országgyűlési képviselő. – Soha nem feledhetjük, hogy 1956 hősei örök példát mutatnak nekünk. Október 23-a és a rá következő napok ugyanis pontosan megmutatták, hogy a magyar nemzet a szabadságot, a nemzeti függetlenséget és békét választja.
