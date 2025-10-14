46 perce
Béres Vilmos a régi nagy nemzedék egyik kiváló, példamutató alakja volt
A napokban eltávozott közülünk a régi nagy nemzedék egyik kiváló, példamutató alakja: Béres Vilmos.
Akik közelebbről is ismerték őt, még a korábbi évtizedekből, többnyire egyszerűen csak „Béres Vili” néven emlegették – ez a közvetlen, szeretetteljes megszólítás is hűen tükrözte személyiségének lényegét: a barátságos mivoltában is tekintélyt sugárzó egyéniséget. Arcán gyakran ott ült az a különös félmosoly, amely egyszerre árult el derűt, bölcsességet és belső fényt – mintha mindvégig valami mélyebb megértés, belső béke vezette volna.
Már a nyolcvanas években ismert és elismert név volt hivatásában, mint a szekszárdi városi tanács osztályvezetője. Később, mindössze harminchárom évesen választották meg a Szekszárdi–Sárköz és Vidéke ÁFÉSZ elnökének. E tisztségében hosszú időn át tevékenykedett, s neve összeforrott az ÁFÉSZ-szel. A városban, a vármegyében, sőt még azon is túl úgy ismerték: az ÁFÉSZ elnöke.
Hosszú betegség után elhunyt Béres VilmosSzomorú hírt tett közzé a közösségi oldalán a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, amely alelnökét, Béres Vilmost gyászolja.
Kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységét bizonyítja, hogy a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara általános elnökhelyetteseként is szolgálta a helyi gazdasági élet fejlődését és a vállalkozói társadalom érdekeit. Valamint 2020 és 2021 között a Rotary Club Szekszárd elnökeként ugyancsak tanújelét adta szervezőkészségének, segítő szándékának és közösség iránti elkötelezettségének. Szívügye volt a sport, különösen a labdarúgás, ahol nemcsak szurkolóként, hanem támogatóként is mindig lehetett rá számítani. Sőt nem egyszer pályára is lépett a Fiáth Tamás által szervezett szekszárdi szeniorcsapatban, amelynek összejövetelein is rendszeres vendég volt.
Egykori munkatársai és barátai egyöntetűen úgy emlékeznek rá, mint rendkívül munkaszerető, elhivatott emberre. Mindez azonban soha nem tette rideggé: megőrizte finom, kissé fanyar, ám mindig derűt hozó humorát, amely még a legnehezebb időkben sem hagyta el. Akkor sem, amikor sorsával, végzetes betegségével kellett szembenéznie.
Béres Vilmos 74 éves korában hunyt el.