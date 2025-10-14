Béres Vilmos a régi nagy nemzedék egyik kiváló, példamutató alakja volt

Akik közelebbről is ismerték őt, még a korábbi évtizedekből, többnyire egyszerűen csak „Béres Vili” néven emlegették – ez a közvetlen, szeretetteljes megszólítás is hűen tükrözte személyiségének lényegét: a barátságos mivoltában is tekintélyt sugárzó egyéniséget. Arcán gyakran ott ült az a különös félmosoly, amely egyszerre árult el derűt, bölcsességet és belső fényt – mintha mindvégig valami mélyebb megértés, belső béke vezette volna.

Béres Vilmos a régi, nagy nemzedék példamutató alakja volt

Már a nyolcvanas években ismert és elismert név volt hivatásában, mint a szekszárdi városi tanács osztályvezetője. Később, mindössze harminchárom évesen választották meg a Szekszárdi–Sárköz és Vidéke ÁFÉSZ elnökének. E tisztségében hosszú időn át tevékenykedett, s neve összeforrott az ÁFÉSZ-szel. A városban, a vármegyében, sőt még azon is túl úgy ismerték: az ÁFÉSZ elnöke.