Aggódó gazdik figyelem! Az étvágytalanság a legfontosabb jel

Miért nem esznek a beteg állatok? Erre a kérdésre keressük a választ az állatorvos segítségével.

Ami fontos: először meg kell gyógyulnia az állatnak, és utána javul az étvágya is. A víz felajánlása azonban mindig hasznos. Beteg állatok: adjunk számukra szeretetet is

A beteg állatok ösztönösen elutasítják a táplálékot

A beteg állatok részben azért étvágytalanok, mert esetleg éppen az emésztőszervek vagy akár más szervrendszerek érintettek a problémában. Másrészt a betegséggel küzdő szervezet a gyógyulásra koncentrálja az energiáit, melynek során méregtelenítési folyamatok zajlanak, és ilyenkor az állatok ösztönösen elutasítják a táplálékot.

– Sok gazda tévesen értelmezi az étvágytalanságot, úgy gondolják, hogy az állat azért gyenge és beteg, mert nem eszik, és ha enne, akkor meggyógyulna. Holott ez fordítva van, először kell bekövetkeznie a gyógyulásnak és utána javul az étvágy is. Sajnos ilyenkor az aggódó ember evésre biztatja az állatot, pedig annak éppen egy kis koplalás tenne jót – ismertette az állatorvos, hozzátéve: nem ritka, hogy a beteg állatnak minden finomságot felkínálnak. Többek közt sajnos tejet is, amit ha a beteg állat mégis elfogyaszt, akkor később valószínűleg rosszabbul lesz tőle.

Az állat etetése az ember gondoskodási ösztönének a kielégítése, érdemes ezt tudatosan gyakorolni és az étvágytalan állatot állatorvoshoz vinni, mielőtt megpróbálják evésre bírni. A víz felajánlása viszont mindig hasznos, sőt, nagyon fontos, mert előfordul, hogy a beteg állat szomjas, de nincs kedve vagy ereje odamenni az edényhez.