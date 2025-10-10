1 órája
Így tudod elkerülni a biciklilopást – Ez az apró trükk a tolvajok rémálma
Egy szólás szerint kétféle ember van: akitől loptak már el biciklit, és akitől majd fognak. Vajon tényleg ennyire drámai a helyzet? A tapasztalat az, hogy vidéken, ahol ismerik egymást az emberek, ott kisebb a biciklilopások száma. Adunk néhány tippet bringa tolvajok ellen.
Sajnos nem egyedi eset Magyarországon a magas számú kerékpárlopás, ugyanis tőlünk nyugatabbra is ismerős a probléma. Hollandiában, ahol talán a legtöbb bicikli található a kontinensen, szintén nehézséget okoz az állandó biciklilopás, ott már olyan komoly lakatokkal és felszerelésekkel védekeznek az emberek, amiket gyakran külön csomagtartóban szállítanak több kilós súlyuk miatt.
Biciklilopás, amikor a rendőrség a szemfülesebb
Bár a bicikli felszereltségében még nem járunk a holland szinten, az elmúlt években itthon is magasan megnőtt a biciklisták száma, ezzel párhuzamosan pedig a kerékpárlopások száma is.
Traktor, kombájn, quad – szigorú szabályok az utakon, erre figyelj!
– Csak tíz percre hagytam a földszinten a bringámat, mire visszamentem érte, már csak a hűlt helyét találtam. Kiszaladtam az épületből, néztem jobbra, balra, nem láttam senki gyanúsat. Olyan volt, mintha felszívódott volna a biciklim. Ismerőseim biztatására tettem feljelentést, bár nem bíztam az eredményben. Csodák csodájára egy hónap múlva szóltak, hogy nézzem meg a „gyűjteményét” egy férfinak, akit letartóztattak. És köztük volt az én kerékpárom is – mondta el a történetét Héder Péter, szekszárdi olvasónk. Kerékpárokra szakosodott a férfi másik három társával. Eladták ezeket, jóval olcsóbban, mint amit értek – tette hozzá.
A legtöbb kerékpár a társasházakban „tűnik el”
Általános tapasztalat, hogy vidéken, a kisebb falvakban, községekben kevesebb biciklit lopnak, ezért ott kevésbé ügyelnek a biztonságra még az emberek. A rendőrség tapasztalatai szerint minél nagyobb városban élünk, annál inkább problémát jelentenek a bringa tolvajok. Az ORFK adatai szerint már a kertvárosokban is kevesebb a kerékpárlopás, mint a belvárosban. A legtöbb lopást társasházakban követik el.
Ekkora balekot! Betörésért vitték be, majd biciklilopásért állították előNéhány óra alatt kétszer csíptek fülön egy betörőt a Szekszárdi Rendőrkapitányság járőrei – mondta el a TEOL-nak dr. Buda Bernadett a szekszárdi kapitányság sajtósa.
Hasznos tippek a bringa tolvajok ellen
Mit tehetünk tehát a tolvajok ellen? Bár nincs teljesen biztos megoldás, ha néhány szabályt betartunk, jó eséllyel lecsökkenthetjük a lopás valószínűségét.
Először is mindig lakatoljuk le a bringánkat! Akkor is, ha csak 5 percre beugrunk a boltba vagy a postára! Sokszor csak alkalom szüli a tolvajt, és az ő esetükben az a jellemző, hogy inkább feltűnésmentesen arrébb tolják a magára hagyott biciklit és nem céljuk a legértékesebb jármű eltulajdonítása. (Hozzá kell tenni, hogy ma már a biciklik között sem ritka a több százezres vagy milliós értékű darab.)
A ruha és cipő mellé biciklit is lopott a férfi
A legtöbb biciklitolvaj hosszú nyelű vágóval indul vadászatra. Elsősorban azokat a bicikliket keresik, amiket csak egy vékonyabb dróttal vagy egy egyszerű kis számzáras lakattal biztosítottak ki. Ezeket egy másodperc alatt átvágják és hűlt helye a járműnek.
Hogy felvehessük a harcot, célszerű minél vastagabb láncot vásárolni, de már a komolyabb U-alakú lakatok is elegendő védelmet biztosítanak.
Figyeljünk oda arra is, hogy mihez kötjük oda a biciklit! Lehet, hogy a lakatunk erős, de ha könnyen átvágható a korhadt kerítés vagy kiszedhető az oszlop, ami köré odaerősítettük a bringát, akkor hiába költöttünk a drágább lakatra. Az idei tesztek szerint az úgynevezett angle-grinder-ellenálló U-lakatok (például Litelok X-sorozat, Hiplok D1000) és a tudatos rögzítés adják a legerősebb kombinációt.
Biciklilopásért akár börtönbüntetés is járhat
– Az, hogy milyen eljárás indul kerékpárlopás esetén, sok mindentől függ.
Meghatározhatja például az eltulajdonított bicikli értéke, a jogsértés körülményei, az, hogy a kerékpár le volt-e zárva vagy sem, illetve attól is függhet, hogy egyszeri esetről, vagy akár egy sorozatos bűncselekményről van szó
– mondta az általunk megkérdezett ügyvéd.
Az eset körülményeitől függően tulajdon elleni szabálysértés, lopás vétség és bűntett miatt is indulhat eljárás. Tulajdon elleni szabálysértés esetén pénzbírság, közérdekű munka, vagy akár elzárás is, lopás vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, bűntett esetében ennél több is kiszabható.