Így tudod elkerülni a biciklilopást – Ez az apró trükk a tolvajok rémálma

Sajnos nem egyedi eset Magyarországon a magas számú kerékpárlopás, ugyanis tőlünk nyugatabbra is ismerős a probléma. Hollandiában, ahol talán a legtöbb bicikli található a kontinensen, szintén nehézséget okoz az állandó biciklilopás, ott már olyan komoly lakatokkal és felszerelésekkel védekeznek az emberek, amiket gyakran külön csomagtartóban szállítanak több kilós súlyuk miatt.

Biciklilopás általában a nagyobb városokban és főleg a társasházakban a jellemző

Forrás: haon.hu

Biciklilopás, amikor a rendőrség a szemfülesebb

Bár a bicikli felszereltségében még nem járunk a holland szinten, az elmúlt években itthon is magasan megnőtt a biciklisták száma, ezzel párhuzamosan pedig a kerékpárlopások száma is.