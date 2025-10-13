Fejlesztés
1 órája
Biztonságosabb és szebb a sokak által lakott városrész
Fontos fejlesztés kezdődött Szekszárd sokak által rakott részén: az önkormányzat az Alisca utca és a Csalogány utca közötti parkolórészen megemeli a padkát, hogy megakadályozza a dombról lezúduló esővíz által okozott partoldal-károsodást.
A beavatkozás célja az erózió megelőzése és a környezet hosszú távú megóvása. A munkálatok ideje alatt kisebb forgalomkorlátozásra lehet számítani, a városvezetés köszöni a lakók türelmét és megértését.
Móra Viktória önkormányzati képviselő hangsúlyozta: a fejlesztés nemcsak a terület állagmegóvását szolgálja, hanem egyben szebb és biztonságosabb környezetet teremt a környéken élők számára.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre