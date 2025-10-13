október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

18°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés

1 órája

Biztonságosabb és szebb a sokak által lakott városrész

Címkék#padka#Móra Viktória#felújítás

Bencze Péter

Fontos fejlesztés kezdődött Szekszárd sokak által rakott részén: az önkormányzat az Alisca utca és a Csalogány utca közötti parkolórészen megemeli a padkát, hogy megakadályozza a dombról lezúduló esővíz által okozott partoldal-károsodást.

Az új padkát már a múlt héten elkezdték kialakítani
Az új padkát már a múlt héten elkezdték kialakítani
Forrás:  Facebook

A beavatkozás célja az erózió megelőzése és a környezet hosszú távú megóvása. A munkálatok ideje alatt kisebb forgalomkorlátozásra lehet számítani, a városvezetés köszöni a lakók türelmét és megértését.

Móra Viktória önkormányzati képviselő hangsúlyozta: a fejlesztés nemcsak a terület állagmegóvását szolgálja, hanem egyben szebb és biztonságosabb környezetet teremt a környéken élők számára.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu