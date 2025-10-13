Biztonságosabb és szebb a sokak által lakott városrész

Fontos fejlesztés kezdődött Szekszárd sokak által rakott részén: az önkormányzat az Alisca utca és a Csalogány utca közötti parkolórészen megemeli a padkát, hogy megakadályozza a dombról lezúduló esővíz által okozott partoldal-károsodást.

Az új padkát már a múlt héten elkezdték kialakítani

Forrás: Facebook

A beavatkozás célja az erózió megelőzése és a környezet hosszú távú megóvása. A munkálatok ideje alatt kisebb forgalomkorlátozásra lehet számítani, a városvezetés köszöni a lakók türelmét és megértését.

Móra Viktória önkormányzati képviselő hangsúlyozta: a fejlesztés nemcsak a terület állagmegóvását szolgálja, hanem egyben szebb és biztonságosabb környezetet teremt a környéken élők számára.