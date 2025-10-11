Ha ezt beállítod, kevesebbet fogyaszt a bojlered – Ismered ezt a trükköt?

Az optimális hőmérséklet beállítása kulcsfontosságú. A túl magas hőmérséklet (70-80 fok) felesleges energiafelhasználást eredményez, míg a túl alacsony (40-50 fok) növeli a baktériumok elszaporodásának kockázatát. A bojler optimális tartománya 55-60 fok, ez elegendő meleg vizet biztosít, és csökkenti a vízkőképződést.

A háztartások egyik legnagyobb energiafalója a bojler. Van néhány tanács, ami segít spórolni

Forrás: bojler-javitas.hu

Ha vízköves a bojler, többet fogyaszt

Egy vízköves készülék többet fogyaszt, és még az élettartama is csökken. Ajánlott rendszeresen (nagyjából kétévente) szakember segítségével megvizsgálni a készülék állapotát. Ilyenkor vízkőmentesítés történik, ellenőrzik a biztonsági szelepet, anódrudat cserélnek, ellenőrzik a szigetelést, és felülvizsgálják az elektromos csatlakozásokat. Így ez a folyamat nem csak az energiatakarékosság miatt fontos, hanem a készülék biztonságos használata miatt is.

Elsősorban a régi bojlereknél fordul elő, hogy a szigetelés nem a legmegfelelőbb. Ez szintén energiaveszteséget eredményez, ami ugyancsak többletfogyasztást eredményez. Habszivacs, szigetelőhuzat használata a bojler és csövek körül segíthet az energiafogyasztás optimalizálásában, ahogy az is, ha a készülék egy fűtött helyiségben kap helyet.

A bojler élettartama nagyban függ a vízkőlerakodástól. Ha csökken a vízkő, akkor csökken a mechanikai és elektromos meghibásodás esélye.

Mikor érdemes bojlert cserélni?

Néha az a legjobb hosszú távú megoldás, ha készüléket cserélünk. Ha a bojlerünk túl hosszú ideig fűti a vizet, ha zajokat ad ki, ha szivárog a víz, gyakran meghibásodik, akkor mindenképp érdemes új bojler után nézni. Keressünk olyan készüléket, amely ár-érték arányban megéri és alacsony energiafogyasztású, hosszú távon ez megtérül.

Így, hogy már tudjuk, hogy fogyaszt kevesebbet a bojler, kövessük az utasításokat, és figyeljük a villanyórát. Ha továbbra is túl sokat fogyaszt, vegyük fontolóra egy korszerű készülék beszerzését.