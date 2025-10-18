Súlyos döntés született: ezeknek a bojlereknek, kazánoknak vége

A két elem - hafnium és a cirkónium - kulcsszerepet játszik a melegvíz-tárolók és hőszivattyúk zománcozásában, ami védi a tartályokat a korróziótól és biztosítja a hosszú élettartamot. Ha ezek az anyagok kikerülnek a gyártásból, a zománc repedezni kezdhet, ami rontja a vízmelegítők hatékonyságát, a víz minőségét, és tömeges meghibásodásokhoz vezethet. A döntés a jelenleg működő bojlerek és kazánok több mint 90 százalékát veszélybe sodorhatja. - írta a pénzcentrum.hu.

A 2027-ben életbelépő uniós döntés a jelenlegi hazai bojlerek, kazánok 90 százalékát érinti

Forrás: Freepik

Bojlerek, kazánok cseréje hatalmas kiadás lenne a családoknak

A 2027-ben életbe lépő új EU ivóvíz-szabályozás célja a magasabb vízminőségi sztenderdek elérése, azonban a jelenlegi lista nem tartalmazza a hafniumot és a cirkóniumot, noha ezek a melegvíz-tárolók gyártásában régóta bevettnek számítanak. A szakmai és iparági szereplők szerint, ha nem sikerül pótolniuk az eddig bevált anyagokat, az gyártási kapacitásbeli korlátokat és akár ellátási problémákat is okozhat Európában. Egyes alternatív anyagok – például bizonyos acél- vagy kerámiarétegek – akár négyszer-ötször drágábbak, ami megugratná a készülékárakat.

Hazánkat is érzékenyen érintheti, hogy a jelenlegi bojlerek döntő többsége (több mint 90-95 százaléka) használja a felsorolt anyagokat. Ha az új szabályozás életbe lép, sok régebbi készülék forgalmazását kivezethetik, vagy javítás esetén nem lehet majd megfelelő pótalkatrészt beszerezni.