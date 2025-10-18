október 18., szombat

2027-ben életbe lép a rendelet

4 órája

Súlyos döntés született: ezeknek a bojlereknek, kazánoknak vége

Címkék#bojler#hőszivattyúk#kazán

Ha az Európai Unió nem módosítja a szabályozást, és nem engedélyezi a hafnium és a cirkónium használatát a kazánok és bojlerek gyártásához, úgy elképesztő mértékben megdrágulhatnak ezek az eszközök az egész unióban, így Magyarországon is. A döntés a jelenleg működő bojlerek és kazánok több mint 90 százalékát veszélybe sodorhatja.

Mauthner Ilona

A két elem  - hafnium és a cirkónium - kulcsszerepet játszik a melegvíz-tárolók és hőszivattyúk zománcozásában, ami védi a tartályokat a korróziótól és biztosítja a hosszú élettartamot. Ha ezek az anyagok kikerülnek a gyártásból, a zománc repedezni kezdhet, ami rontja a vízmelegítők hatékonyságát, a víz minőségét, és tömeges meghibásodásokhoz vezethet. A döntés a jelenleg működő bojlerek és kazánok több mint 90 százalékát veszélybe sodorhatja. - írta a pénzcentrum.hu.

 

a bojlerek cseréje nagy kiadás lenne a családoknak
A 2027-ben életbelépő uniós döntés a jelenlegi hazai bojlerek, kazánok 90 százalékát érinti
Forrás:  Freepik

Bojlerek, kazánok cseréje hatalmas kiadás lenne a családoknak

A 2027-ben életbe lépő új EU ivóvíz-szabályozás célja a magasabb vízminőségi sztenderdek elérése, azonban a jelenlegi lista nem tartalmazza a hafniumot és a cirkóniumot, noha ezek a melegvíz-tárolók gyártásában régóta bevettnek számítanak. A szakmai és iparági szereplők szerint, ha nem sikerül pótolniuk az eddig bevált anyagokat, az gyártási kapacitásbeli korlátokat és akár ellátási problémákat is okozhat Európában. Egyes alternatív anyagok – például bizonyos acél- vagy kerámiarétegek – akár négyszer-ötször drágábbak, ami megugratná a készülékárakat.

Hazánkat is érzékenyen érintheti, hogy a jelenlegi bojlerek döntő többsége (több mint 90-95 százaléka) használja a felsorolt anyagokat. Ha az új szabályozás életbe lép, sok régebbi készülék forgalmazását kivezethetik, vagy javítás esetén nem lehet majd megfelelő pótalkatrészt beszerezni.

 

 

