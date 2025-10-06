Bede Róbert, Irigy Hónaljmirigy, Groovehouse és kiváló borok a falunapon (galéria)

Önkormányzati elismerések átadásával kezdődött pénteken a falunapi programsorozat a bölcskei moziban. A település díszpolgári címét dr. Skrenyó Margit gyermekorvos vehette át Baranya István polgármestertől, míg a Bölcskéért Emlékéremben két szociális gondozó, Nagy Istvánné és Barcsáné Aszódi Marianna részesült.

Dr. Skrenyó Margit gyermekorvos vehetett át díszpolgári címet Baranya István polgármestertől a bölcskei falunapon

Fotó: Molnár Gyula

Színpadi programok, kiváló borok és kulináris élvezetek a bölcskei falunapon

Szombaton a Béke téren folytatódtak a programok, ahol a színpadi előadások mellett a Borbarát Klub présháza előtt felállított sátorban bölcskei borok kóstolására is lehetőség volt. Mindeközben felléptek a Mesevár óvodába járó gyerekek, majd koncertet adott a Pitypang zenekar. Őket a Múló Évek Nyugdíjas Klub tagjai követték, aztán a Magyar Banda lépett színpadra. Műsort adott a Bölcskei Női Kar, a Bölcskei Néptánc Egyesület és az Ízisz Hastánccsoport. Az est sztárfellépői az Irigy Hónaljmirigy és a Groovehouse voltak.

Bede Robi élményfőzése is gazdagította a aa bölcskei falunap programjait

Fotó: Molnár Gyula

Napközben légvár és arcfestés várta a gyerekeket, valamint élményfőzés is volt Bede Robival. A népszerű tévés séf a főzőverseny zsűrizésében is észt vett. Az első helyet Bölcske erdélyi testvértelepülésének csapata, a csíkszépvíziek érdemelték ki túrós puliszkával tálalt birkapörköltjükkel.