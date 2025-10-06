október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közösségi ünnep

53 perce

Bede Róbert, Irigy Hónaljmirigy, Groovehouse és kiváló borok a falunapon (galéria)

Címkék#Bede Robi#bölcskei falunap#irigy hónaljmirigy

Pénteken elismeréseket adtak át, szombaton színpadi és családi programok várták a bölcskei falunap résztvevőit.

Révészné Hanol Erzsébet

Önkormányzati elismerések átadásával kezdődött pénteken a falunapi programsorozat a bölcskei moziban. A település díszpolgári címét dr. Skrenyó Margit gyermekorvos vehette át Baranya István polgármestertől, míg a Bölcskéért Emlékéremben két szociális gondozó, Nagy Istvánné és Barcsáné Aszódi Marianna részesült.

Díjátadó a bölcskei falunapon
Dr. Skrenyó Margit gyermekorvos vehetett át díszpolgári címet Baranya István polgármestertől a bölcskei falunapon
Fotó: Molnár Gyula

Színpadi programok, kiváló borok és kulináris élvezetek a bölcskei falunapon

Szombaton a Béke téren folytatódtak a programok, ahol a színpadi előadások mellett a Borbarát Klub présháza előtt felállított sátorban bölcskei borok kóstolására is lehetőség volt. Mindeközben felléptek a Mesevár óvodába járó gyerekek, majd koncertet adott a Pitypang zenekar. Őket a Múló Évek Nyugdíjas Klub tagjai követték, aztán a Magyar Banda lépett színpadra. Műsort adott a Bölcskei Női Kar, a Bölcskei Néptánc Egyesület és az Ízisz Hastánccsoport. Az est sztárfellépői az Irigy Hónaljmirigy és a Groovehouse voltak.

Bede Robi élményfőzése is gazdagította a aa bölcskei falunap programjait
Fotó: Molnár Gyula

Napközben légvár és arcfestés várta a gyerekeket, valamint élményfőzés is volt Bede Robival. A népszerű tévés séf a főzőverseny zsűrizésében is észt vett. Az első helyet Bölcske erdélyi testvértelepülésének csapata, a csíkszépvíziek érdemelték ki túrós puliszkával tálalt birkapörköltjükkel.

Bölcskei falunap

Fotók: Molnár Gyula

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu