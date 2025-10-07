1 órája
Megbánta tetteit és új életet kezdene a szekszárdi Józsika
Szeretne jó útra térni, és háta mögött hagyni a sok rosszat, ami eddig a negyvenhárom éve alatt vele történt vagy amit másnak okozott. Hegedűs József, vagy ahogy Szekszárdon mindenki ismeri, „bolond Józsi” új életet kezdene.
Sokan csak „bolond” jelzővel illetik Hegedűs Józsefet, pedig ha valaki a vicces cselekedetei mögé néz vagy elkezd vele társalogni, hamar rájön, hogy egy értelmes férfiről van szó. A negyvenes évei elején járó, hányatott sorsú „bolond Józsi” rögvest megnyílt és mesélt múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Reméli, egyszer új életet tud kezdeni.
Merthogy a jelenlegi élete mindennek mondható, csak jónak nem. Édesanyja gyerekként állami gondozásba adta, majd nagy korára is magára hagyta, hét éve nem beszél vele, ahogy két nővérével sem tartja a kapcsolatot. Akkortájt égett le a Patak utcai ház, amiben lakott, így került először a hajléktalan szállóra, majd később – egészen pontosan emlékszik rá, 2024. augusztus 24-e óta – az utcára. Jelenleg egy, a Szekszárd és Őcsény között álló elhagyatott, ablak és ajtó nélküli bakterházban húzza meg magát.
„Bolond Józsi” a börtön után jó útra térne
A MÁV által biztosított szállást már nem sokáig használja – fura ezt kimondani, de – sajnos. Október 20-ig ugyanis érkezik az újabb bevonulóparancs, ami egy évre szól, ez azonban a többi rendőrségi ügye miatt lehet akár hatvan hónap is. A börtön nem lesz új a számára, az eddigi 43 évéből tizenötöt a rácsok mögött töltötte. Mint oly' sokszor fogalmazott: „télen még mindig jobb a börtön, mint az utca” – és ezzel az egy mondatával jól összefoglalja sanyarú sorsát.
Exkluzív interjú „Európa legszebb férfitestével”Nehéz családi háttere után sorra kapta a csapásokat az élettől.
Hegedűs József azonban bízik abban, hogy szabadulása után új életet tud kezdeni. Már amennyire az ő esetében erre lehetősége nyílik, hiszen a priuszai miatt nehéz, s eddig lehetetlennek tűnik munkát kapnia. Állítása szerint dolgozni szeret és szeretne is, legyen szó a szakmájáról (OKJ-s kertészeti végzettsége van) vagy más könnyű fizikai munkáról. – Már százezerszer megbántam azt, amiket elkövettem, de ezt már visszacsinálni nem tudom. Ezért vállalni kell a felelősséget, le kell ülni az éveket sajnos. Szabadulás után, amennyire lehet, tiszta lappal szeretném kezdeni az életemet, bűnözések nélkül – mondta.
És, hogy mire vágyna az új életében „bolond Józsi”? „Legeslegelsőnek lakhatásra, hogy fedél legyen a fejem fölött, megfelelő megélhetésre és munkalehetőségre” – csupa olyan dolgot, ami egy embernek alapvető, a hányatott sorsúaknak viszont sokszor csak álom.