Megbánta tetteit és új életet kezdene a szekszárdi Józsika

Sokan csak „bolond” jelzővel illetik Hegedűs Józsefet, pedig ha valaki a vicces cselekedetei mögé néz vagy elkezd vele társalogni, hamar rájön, hogy egy értelmes férfiről van szó. A negyvenes évei elején járó, hányatott sorsú „bolond Józsi” rögvest megnyílt és mesélt múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Reméli, egyszer új életet tud kezdeni.

Mindenki „bolond Józsi”-ként ismeri Szekszárdon Hegedűs Józsefet

Merthogy a jelenlegi élete mindennek mondható, csak jónak nem. Édesanyja gyerekként állami gondozásba adta, majd nagy korára is magára hagyta, hét éve nem beszél vele, ahogy két nővérével sem tartja a kapcsolatot. Akkortájt égett le a Patak utcai ház, amiben lakott, így került először a hajléktalan szállóra, majd később – egészen pontosan emlékszik rá, 2024. augusztus 24-e óta – az utcára. Jelenleg egy, a Szekszárd és Őcsény között álló elhagyatott, ablak és ajtó nélküli bakterházban húzza meg magát.

„Bolond Józsi” a börtön után jó útra térne

A MÁV által biztosított szállást már nem sokáig használja – fura ezt kimondani, de – sajnos. Október 20-ig ugyanis érkezik az újabb bevonulóparancs, ami egy évre szól, ez azonban a többi rendőrségi ügye miatt lehet akár hatvan hónap is. A börtön nem lesz új a számára, az eddigi 43 évéből tizenötöt a rácsok mögött töltötte. Mint oly' sokszor fogalmazott: „télen még mindig jobb a börtön, mint az utca” – és ezzel az egy mondatával jól összefoglalja sanyarú sorsát.