Exkluzív interjú „Európa legszebb férfitestével”

Sokan csak „bolond” jelzővel ismerik, de talán kevesen tudják róla, hogy 1983-ban Hegedűs Józsefként látta meg a napvilágot „Szekszárd büszkesége”. Azt pedig még kevesebben gondolnák róla, hogy az interneten keringő vicces cselekedetei és sajnos rendőrségi ügyei ellenére egy értelmes férfiről van szó. A hányatott sorsú „bolond Józsi” portálunknak őszintén mesélt a családjáról, fiatalkori nehézségeiről, és arról, hogy ha leüli a rá kiszabott börtönbüntetést, szeretne új, normális életet élni.