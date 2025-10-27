23 perce
Ismeretlenként találkoztak, barátként búcsúztak – Bonyhádon újraéledt a magyar–lengyel barátság
A Bonyhádi Magyar–Lengyel Baráti Társaság minden év őszén megemlékezést tart a városban, a Magyar–Lengyel Barátság Emlékművénél. A hagyomány 1939. szeptember 18-ára emlékeztet, amikor a Teleki-kormány megnyitotta a magyar határt a német és szovjet támadás elől menekülő lengyelek előtt. A döntés több tízezer embernek adott menedéket és új esélyt az életre.
Az idei eseményt különlegessé tette, hogy meglepetésszerűen megérkezett Bonyhád lengyel testvérvárosának, Jastrowie-nak küldöttsége Ewa Winkowska polgármester vezetésével. A megemlékezésen részt vett Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád polgármestere is, tájékoztatott a baráti társaság elnöke, Surján József.
A résztvevők előbb a lengyel, majd a magyar himnuszt énekelték el, ezt követően koszorút helyeztek el és mécseseket gyújtottak az emlékműnél.
Történelem és személyes emlékek
Surján József, a Baráti Társaság elnöke rövid beszédében felidézte az 1981-es lengyelországi hadiállapot bevezetését, és annak lelki hatásait a magyar közvéleményre. Hangsúlyozta, hogy a félretájékoztatás idején is sokan megőrizték a lengyel nép iránti tiszteletet és szeretetet – a közösen emelt emlékmű ennek szimbóluma.
„Hisszük, hogy a nehézségek után és a nehézségek ellenére ma is él a magyar–lengyel barátság” – fogalmazott.
Barátságból született közösség
A megemlékezést követően a résztvevők a Vörösmarty művelődési központban folytatták a találkozást. A vendégek megtekintették az emlékművet, lefényképezték a feliratokat és a Magyar–Lengyel Barátság Fáját is. A délután közös vacsorával zárult, amelyet jó hangulat és őszinte barátság jellemzett.
Surján József így foglalta össze az élményt: „Ismeretlenként találkoztunk, és barátként köszöntünk el egymástól.”