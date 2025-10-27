Ismeretlenként találkoztak, barátként búcsúztak – Bonyhádon újraéledt a magyar–lengyel barátság

Az idei eseményt különlegessé tette, hogy meglepetésszerűen megérkezett Bonyhád lengyel testvérvárosának, Jastrowie-nak küldöttsége Ewa Winkowska polgármester vezetésével. A megemlékezésen részt vett Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád polgármestere is, tájékoztatott a baráti társaság elnöke, Surján József.

A Magyar-Lengyel Barátság Emlékműve előtt a baráti társaság tagjai és Jastrowie testvérváros küldöttei

Forrás: Beküldött fotó

A résztvevők előbb a lengyel, majd a magyar himnuszt énekelték el, ezt követően koszorút helyeztek el és mécseseket gyújtottak az emlékműnél.

Történelem és személyes emlékek

Surján József, a Baráti Társaság elnöke rövid beszédében felidézte az 1981-es lengyelországi hadiállapot bevezetését, és annak lelki hatásait a magyar közvéleményre. Hangsúlyozta, hogy a félretájékoztatás idején is sokan megőrizték a lengyel nép iránti tiszteletet és szeretetet – a közösen emelt emlékmű ennek szimbóluma.

„Hisszük, hogy a nehézségek után és a nehézségek ellenére ma is él a magyar–lengyel barátság” – fogalmazott.

Barátságból született közösség

A megemlékezést követően a résztvevők a Vörösmarty művelődési központban folytatták a találkozást. A vendégek megtekintették az emlékművet, lefényképezték a feliratokat és a Magyar–Lengyel Barátság Fáját is. A délután közös vacsorával zárult, amelyet jó hangulat és őszinte barátság jellemzett.

Surján József így foglalta össze az élményt: „Ismeretlenként találkoztunk, és barátként köszöntünk el egymástól.”