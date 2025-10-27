október 27., hétfő

Szabina névnap

+12
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

19 perce

Ismeretlenként találkoztak, barátként búcsúztak – Bonyhádon újraéledt a magyar–lengyel barátság

Címkék#bonyhád#barátság#Lengyelország

A Bonyhádi Magyar–Lengyel Baráti Társaság minden év őszén megemlékezést tart a városban, a Magyar–Lengyel Barátság Emlékművénél. A hagyomány 1939. szeptember 18-ára emlékeztet, amikor a Teleki-kormány megnyitotta a magyar határt a német és szovjet támadás elől menekülő lengyelek előtt. A döntés több tízezer embernek adott menedéket és új esélyt az életre.

Teol.hu

Az idei eseményt különlegessé tette, hogy meglepetésszerűen megérkezett Bonyhád lengyel testvérvárosának, Jastrowie-nak küldöttsége Ewa Winkowska polgármester vezetésével. A megemlékezésen részt vett Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád polgármestere is, tájékoztatott a baráti társaság elnöke, Surján József. 

A Magyar-Lengyel Barátság Emlékműve előtt a baráti társaság tagjai és Jastrowie testvérváros küldöttei
Forrás: Beküldött fotó

A résztvevők előbb a lengyel, majd a magyar himnuszt énekelték el, ezt követően koszorút helyeztek el és mécseseket gyújtottak az emlékműnél.

Történelem és személyes emlékek

Surján József, a Baráti Társaság elnöke rövid beszédében felidézte az 1981-es lengyelországi hadiállapot bevezetését, és annak lelki hatásait a magyar közvéleményre. Hangsúlyozta, hogy a félretájékoztatás idején is sokan megőrizték a lengyel nép iránti tiszteletet és szeretetet – a közösen emelt emlékmű ennek szimbóluma.
„Hisszük, hogy a nehézségek után és a nehézségek ellenére ma is él a magyar–lengyel barátság” – fogalmazott.

Barátságból született közösség

A megemlékezést követően a résztvevők a Vörösmarty művelődési központban folytatták a találkozást. A vendégek megtekintették az emlékművet, lefényképezték a feliratokat és a Magyar–Lengyel Barátság Fáját is. A délután közös vacsorával zárult, amelyet jó hangulat és őszinte barátság jellemzett.

Surján József így foglalta össze az élményt: „Ismeretlenként találkoztunk, és barátként köszöntünk el egymástól.”

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu