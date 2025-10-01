3 órája
Ismét hatalmas siker volt a Bonyhádi Idősek Napja (képgalériával)
Ma van az idősek világnapja, amelynek tiszteletére tegnap Bonyhádon, a városi sportcsarnokban rendeztek ünnepi eseményt. Ismét rengetegen vettek részt az eseményen és nagy sikert aratott a Bonyhádi Idősek Napja.
Az alkalmon a város idősebb lakóit látták vendégül, hogy közösen ünnepeljenek, Bonyhád így fejezi ki megbecsülésüket a szépkorúak iránt. A Bonyhádi Idősek Napja célja volt, hogy egy kellemes és meghitt közösségi élményt nyújtson a résztvevőknek, tisztelegve életük és tapasztalataik előtt. Az ünnepet a helyi sportcsarnokban rendezték meg, ahol Filóné Ferencz Ibolya polgármester szívhez szóló beszéddel köszöntötte a város idősebb generációját. Az önkormányzat ünnepi műsorral és finom vacsorával készült.
Bonyhádi Idősek Napja: 600 idős az ünnepségen
„Nagyon nagy örömmel nézek magam elé, hiszen megint megtöltöttük a sportcsarnokot. Megint 600 idős bonyhádit tudunk vendégül látni ezen az alkalmon. Október elseje, Idősek világnapja és tényleg tiszta szívből köszönöm, hogy önök minden évben elfogadják a meghívásunkat, mi pedig ígérem, hogy minden évben ugyanolyan újult erővel kezdünk a szervezésnek, mint ahogy az idén is történt.” – hangsúlyozta Filóné Ferencz Ibolya Bonyhád polgármestere.
A város vezetője beszédében kiemelte az idősek iránti tisztelet és megbecsülés jelentőségét, majd jó egészséget, valamint szeretetben és boldogságban eltöltött éveket kívánt Bonyhád tiszteletreméltó idősebb lakóinak.
Az est folyamán a vendégek Vágó Zsuzsi és Mészáros Árpád Zsolt előadását élvezhették, akik a hazai musical- és operettszínpadok ismert és elismert művészei. A két előadó egy különleges és megható műsorral készült, ami nemcsak felejthetetlen élményt nyújtott az idős vendégek számára, hanem méltó keretet is adott a rendezvény bensőséges, ünnepi hangulatának.
A rendezvényen tiszteletét tette Csibi Krisztina országgyűlési képviselő és Vizin Balázs, a Tolna Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke is. Mindketten személyes, megható beszéddel köszöntötték az időseket, hangsúlyozva az idősek társadalmi szerepének fontosságát és a közösség irántuk érzett tiszteletét.
„Immár 35 éve ünnepli a világ október elsején idős embertársait, teszi ezt azért, mert fontosnak tartja, hogy legyen egy nap, egy különleges alkalom az esztendőben, amikor szeretetével és tiszteletével ünnepélyes formában fordulhat mindazok felé, akik bölcsességükkel, tapasztalataikkal és életük példájával mindannyiunk számára irányt mutatnak” – emelte ki Csibi Krisztina országgyűlési képviselő.
„Büszke vagyok, hogy egy olyan vármegyében dolgozhatok, ahol az értékek kiemelten fontosak, de még inkább büszke vagyok arra, hogy a térségnek olyan országgyűlési képviselője van, és ennek a városnak olyan polgármestere, aki ugyancsak az értékek mentén dolgozik” – hangsúlyozta Vizin Balázs. Hozzátette, az idősek nemcsak a múlt őrzői, hanem a jelen tanítói is. Történeteikkel, szeretetükkel és bölcsességükkel mindannyiunk életét gazdagítják.
Bonyhádi Idősek NapjaFotók: Ruip Gergő