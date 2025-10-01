Ismét hatalmas siker volt a Bonyhádi Idősek Napja (képgalériával)

A város vezetője beszédében kiemelte az idősek iránti tisztelet és megbecsülés jelentőségét, majd jó egészséget, valamint szeretetben és boldogságban eltöltött éveket kívánt Bonyhád tiszteletreméltó idősebb lakóinak.

Filóné Ferencz Ibolya és Vizin Balázs is köszöntötte az ünnepelteket

Fotó: Ruip Gergő / Forrás: Beküldött fotó

Az est folyamán a vendégek Vágó Zsuzsi és Mészáros Árpád Zsolt előadását élvezhették, akik a hazai musical- és operettszínpadok ismert és elismert művészei. A két előadó egy különleges és megható műsorral készült, ami nemcsak felejthetetlen élményt nyújtott az idős vendégek számára, hanem méltó keretet is adott a rendezvény bensőséges, ünnepi hangulatának.

A rendezvényen tiszteletét tette Csibi Krisztina országgyűlési képviselő és Vizin Balázs, a Tolna Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke is. Mindketten személyes, megható beszéddel köszöntötték az időseket, hangsúlyozva az idősek társadalmi szerepének fontosságát és a közösség irántuk érzett tiszteletét.

„Immár 35 éve ünnepli a világ október elsején idős embertársait, teszi ezt azért, mert fontosnak tartja, hogy legyen egy nap, egy különleges alkalom az esztendőben, amikor szeretetével és tiszteletével ünnepélyes formában fordulhat mindazok felé, akik bölcsességükkel, tapasztalataikkal és életük példájával mindannyiunk számára irányt mutatnak” – emelte ki Csibi Krisztina országgyűlési képviselő.