Botrány a Parlamentben: Hadházy fellökte Budai Gyulát

A bíróságnak küldött beadványában Budai kifejtette: egy titkos szavazást követően a folyosón észrevette, hogy Hadházy megsértette a házszabályt rendjét, ugyanis videófelvételt készített. Minderre Szűcs Lajos országgyűlési jegyző is figyelmeztette, majd az országgyűlési képviselő is rászólt Hadházyra, hogy hagyja abba a felvételkészítést. Ezt az ellenzéki képviselő nem tette meg, majd szándékosan fellökte Budai Gyulát.

Hadházy Ákos

A héten arról számoltunk be, hogy Horváth István felháborodott Hadházy Ákos hétfői Facebook-posztja miatt, amelyben az ellenzéki politikus a családját támadja. A térség országgyűlési képviselője bíróság elé viszi az ügyet.