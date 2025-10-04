1 órája
Botrány a Parlamentben: Hadházy fellökte Budai Gyulát
A bírósághoz fordult Budai Gyula azután, hogy Hadházy Ákos a Parlament folyosóján fellökte őt. Az ellenzéki képviselőt az hozta ki a sodrából, hogy többen jelezték, házszabályt sért azzal, hogy a telefonjával felvételt készít. Budai beadványában többek között az szerepel, hogy Hadházy erőszakossága alkalmas volt az országgyűlési képviselő becsületének csorbítására, írja a Magyar Nemzet.
A bíróságnak küldött beadványában Budai kifejtette: egy titkos szavazást követően a folyosón észrevette, hogy Hadházy megsértette a házszabályt rendjét, ugyanis videófelvételt készített. Minderre Szűcs Lajos országgyűlési jegyző is figyelmeztette, majd az országgyűlési képviselő is rászólt Hadházyra, hogy hagyja abba a felvételkészítést. Ezt az ellenzéki képviselő nem tette meg, majd szándékosan fellökte Budai Gyulát.
A Magyar Nemzet cikkét itt olvashatja.
A héten arról számoltunk be, hogy Horváth István felháborodott Hadházy Ákos hétfői Facebook-posztja miatt, amelyben az ellenzéki politikus a családját támadja. A térség országgyűlési képviselője bíróság elé viszi az ügyet.