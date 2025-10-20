58 perce
Ők kapták idén az atomerőmű legrangosabb elismerését
Átadták a Céggyűrűket a Paksi Atomerőmű kiváló dolgozóinak.
Átadták az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. legrangosabb elismerését, a Céggyűrű kitüntetést. A vállalat 1992. óta minden évben ezzel a kitüntetéssel ismeri el a kiemelkedően jó munkát végző munkavállalók tevékenységét, valamint erősíti a társasághoz tartozás érzését. Az ünnepséget pénteken rendezték a Csengey Dénes Kulturális Központban.
Ők az idei Céggyűrűsök
Az idei díjazottak: Antóni József János, Benics János, Bodajki Anita, Fejes Tamás, Géringer Jánosné, Hadnagy Jelena, Jantner István, Kajári Attila, Kis Ferenc, Krizer János, Lung Attila, Makai János, Nagy László, Németh Ferencné, Judit, Putnoki Gergely, Schreiner Ferenc, Szalai Zoltán, Tamás Zsuzsanna, Tumpek Ferenc és Tumpek József.