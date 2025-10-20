október 20., hétfő

Vendel névnap

15°
+13
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Céggyűrű

1 órája

Ők kapták idén az atomerőmű legrangosabb elismerését

Címkék#céggyűrű kitüntetés#rangos elismerés#paksi atomerőmű

Átadták a Céggyűrűket a Paksi Atomerőmű kiváló dolgozóinak.

Révészné Hanol Erzsébet

Átadták az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. legrangosabb elismerését, a Céggyűrű kitüntetést. A vállalat 1992. óta minden évben ezzel a kitüntetéssel ismeri el a kiemelkedően jó munkát végző munkavállalók tevékenységét, valamint erősíti a társasághoz tartozás érzését. Az ünnepséget pénteken rendezték a Csengey Dénes Kulturális Központban.

A Céggyűrű idei díjazottjai
A Céggyűrű idei díjazottjai
Forrás: Paks FM

Ők az idei Céggyűrűsök

Az idei díjazottak: Antóni József János, Benics János, Bodajki Anita, Fejes Tamás, Géringer Jánosné, Hadnagy Jelena, Jantner István, Kajári Attila, Kis Ferenc, Krizer János, Lung Attila, Makai János, Nagy László, Németh Ferencné, Judit, Putnoki Gergely, Schreiner Ferenc, Szalai Zoltán, Tamás Zsuzsanna, Tumpek Ferenc és Tumpek József.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu