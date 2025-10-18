Személyes titkaid is a reklámok célpontjai lehetnek – változás jön a Facebookon

Hamarosan már az is befolyásolja, milyen tartalmak és hirdetések jelennek meg a Facebookon vagy az Instagramon, hogy miről beszélgettél a Meta mesterséges intelligenciájával. A technológiai óriás december 16-ától vezeti be azt a változást, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók a Meta AI chatbotjával folytatott beszélgetései is beleszámítsanak a személyre szabott hirdetések kialakításába.

Amit a chatbotnak mondasz, visszaköszönhet a hirdetésekben – Új korszakot nyit a Meta a célzott reklámozásban.

Forrás: Shutterstock

Amit a chatbotnak írsz, azt látod majd a Facebookon

Ez a lépés új szintre emeli a célzott reklámozás gyakorlatát. A Meta eddig is figyelembe vette a felhasználók aktivitásait – például, hogy mit posztolnak, mire kattintanak, vagy kikkel tartják a kapcsolatot – mostantól azonban a chatbotnak írt üzenetek is részét képezhetik a hirdetési algoritmusoknak – írja a CNN. Ha valaki például nyaralásról kérdez vagy beszél a Meta AI-jal, a rendszer ebből arra következtethet, hogy ez a téma érdekli a felhasználót és több nyaralással, utazással kapcsolatos tartalmat, hirdetést jeleníthet meg a számára.

A vállalat szerint ez a változás a technológia fejlődésének természetes része, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy a hirdetések még pontosabban igazodjanak az emberek érdeklődési köréhez és élethelyzeteihez. Minden felhasználót előzetesen értesítenek majd a módosításokról.

Minden beszélgetést felhasznál?

Ugyanakkor a döntés adatvédelmi kérdéseket is felvet. Sokan ugyanis érzékeny vagy bizalmas témákat is megosztanak a mesterséges intelligenciával például egészségi állapotról, politikai nézetekről, vallásról vagy szexuális orientációról. A Meta hangsúlyozta, hogy ezekben az esetekben továbbra sem használja fel a chatbotos beszélgetéseket hirdetések célzására.

A fejlesztés tehát egyszerre jelenthet előrelépést a releváns tartalmak személyre szabásában és új kihívásokat a felhasználói bizalom megőrzésében. Ahogy a mesterséges intelligencia egyre szorosabban épül be a mindennapjainkba, úgy válik egyre fontosabbá az is, hogy milyen keretek között kezelik a róla gyűjtött adatokat.