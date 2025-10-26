2 órája
Címzetes apáti kinevezést kapott Simon Ferenc János nyugalmazott plébános
A tiszteletbeli esperes, nyugalmazott plébánost több mint ötvenhét éve tartó áldozópapi szolgálatának elismeréseként a Pécsi Egyházmegyéhez tartozó Szentséges Üdvözítőről elnevezett Szekszárdi Apátság címzetes apátjának nevezte ki Felföldi László pécsi megyéspüspök, olvasható a Pécsi Egyházmegye honlapján.
A kinevezést október 25-én, Szent Mór püspök, a Pécsi Egyházmegye társvédőszentjének ünnepnapján, az egyházmegyei kitüntetések átadásának ünnepén hirdették ki és adták át a pécsi székesegyházban, tájékoztat a Pécsi Egyházmegye.
Az Egyház mindig kitüntető szeretettel tartotta számon és tisztelettel övezte azon papjait, akik, mint Isten népének hűséges szolgái és megbízottai példaadóan teljesítették hivatásukat, valamint a hivatásukkal járó kötelességeiket – olvasható a kinevezés méltatásában.
Simon Ferenc János 1945. február 7-én született Szekszárdon és 1968-ban szentelték pappá Pécsett. Több mint ötvenhét éve fáradhatatlan buzgósággal végzi lelkipásztori feladatait, mint a püspökök derék munkatársa és az Úr nyájának pásztora.
Áldozatos munkájának és szolgálatának elismeréseként a Pécsi Egyházmegyéhez tartozó Szentséges Üdvözítőről elnevezett Szekszárdi Apátság címzetes apátjának nevezte ki Felföldi László pécsi megyéspüspök és felruházta azokkal a jogokkal, amelyek az apáti cím viselőit megilletik.
A Szentséges Üdvözítőről elnevezett Szekszárdi Apátságot 1061-ben alapította I. Béla király a Pécsi Egyházmegye területén. A török pusztítást követően a bencés apátság megsemmisült, a címzetes apáti címet azonban 1817-től kezdődően ma is adományozzák.