Helyi közélet

1 órája

Címzetes apáti kinevezést kapott Simon Ferenc János nyugalmazott plébános

Címkék#Simon Ferenc János#Pécsi Egyházmegye#Felföldi László#vallás

A tiszteletbeli esperes, nyugalmazott plébánost több mint ötvenhét éve tartó áldozópapi szolgálatának elismeréseként a Pécsi Egyházmegyéhez tartozó Szentséges Üdvözítőről elnevezett Szekszárdi Apátság címzetes apátjának nevezte ki Felföldi László pécsi megyéspüspök, olvasható a Pécsi Egyházmegye honlapján.

Teol.hu

A kinevezést október 25-én, Szent Mór püspök, a Pécsi Egyházmegye társvédőszentjének ünnepnapján, az egyházmegyei kitüntetések átadásának ünnepén hirdették ki és adták át a pécsi székesegyházban, tájékoztat a Pécsi Egyházmegye. 

Simon Ferenc János és Felföldi László Forrás: Pécsi Egyházmegye

Az Egyház mindig kitüntető szeretettel tartotta számon és tisztelettel övezte azon papjait, akik, mint Isten népének hűséges szolgái és megbízottai példaadóan teljesítették hivatásukat, valamint a hivatásukkal járó kötelességeiket – olvasható a kinevezés méltatásában.

Simon Ferenc János 1945. február 7-én született Szekszárdon és 1968-ban szentelték pappá Pécsett. Több mint ötvenhét éve fáradhatatlan buzgósággal végzi lelkipásztori feladatait, mint a püspökök derék munkatársa és az Úr nyájának pásztora.

Áldozatos munkájának és szolgálatának elismeréseként a Pécsi Egyházmegyéhez tartozó Szentséges Üdvözítőről elnevezett Szekszárdi Apátság címzetes apátjának nevezte ki Felföldi László pécsi megyéspüspök és felruházta azokkal a jogokkal, amelyek az apáti cím viselőit megilletik.

A Szentséges Üdvözítőről elnevezett Szekszárdi Apátságot 1061-ben alapította I. Béla király a Pécsi Egyházmegye területén. A török pusztítást követően a bencés apátság megsemmisült, a címzetes apáti címet azonban 1817-től kezdődően ma is adományozzák. 

 

