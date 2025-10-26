Címzetes apáti kinevezést kapott Simon Ferenc János nyugalmazott plébános

A kinevezést október 25-én, Szent Mór püspök, a Pécsi Egyházmegye társvédőszentjének ünnepnapján, az egyházmegyei kitüntetések átadásának ünnepén hirdették ki és adták át a pécsi székesegyházban, tájékoztat a Pécsi Egyházmegye.

Simon Ferenc János és Felföldi László Forrás: Pécsi Egyházmegye

Az Egyház mindig kitüntető szeretettel tartotta számon és tisztelettel övezte azon papjait, akik, mint Isten népének hűséges szolgái és megbízottai példaadóan teljesítették hivatásukat, valamint a hivatásukkal járó kötelességeiket – olvasható a kinevezés méltatásában.

Simon Ferenc János 1945. február 7-én született Szekszárdon és 1968-ban szentelték pappá Pécsett. Több mint ötvenhét éve fáradhatatlan buzgósággal végzi lelkipásztori feladatait, mint a püspökök derék munkatársa és az Úr nyájának pásztora.