Csalás

30 perce

„Csak” 43 ezer forintot kért előre – most országos botrány lett belőle

A szekszárdi nyomozók befejezték a vizsgálatot egy 27 éves salgótarjáni férfi ellen, aki 54 reménybeli vásárlót csapott be két év alatt – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Teol.hu

Egy szedresi férfi tett feljelentést 2024 tavaszán ismeretlen tettes ellen, aki egy internetes piacon okosórát kínált eladásra. A kialkudott 43 ezer forintos vételárat előre elutalta a megadott számlaszámra, de az árut nem kapta meg és az eladó is elérhetetlenné vált.

Egyetlen hirdetéssel kezdte, két év alatt több mint ötven embert csapott be (Illusztráció: Shutterstock)

A szekszárdi nyomozók elkezdték a szálak felgöngyölítését, mely során korábbi adatokat is feldolgoztak. Az információk szerint országszerte 54 vásárló utalt kisebb-nagyobb összegeket egy salgótarjáni férfihoz köthető számlaszámokra. Volt, akinek a saját számlaszámát, másoknak egy rokonáét vagy ismerőséét adta meg.

A legtöbb érdeklődőt az okosóra-hirdetések vonzották, de márkás fehérneműkre és ruhákra, parfümökre, sőt, még játékkonzolra is akadt vevő. Legtöbbször 50 ezer forintnál kevesebbért „keltek el” a sosem volt portékák, de néhány esetben magasabbra kúszott a vételár.

A most 27 éves gyanúsított 2023-ban és 2024-ben feladott hirdetésekkel csalta ki a sértettek pénzét. A közel két év alatt nagyjából 1. 300.000 forint jövedelme származott a csalárd ügyletekből.

A Szekszárdi Rendőrkapitányságon befejezték a vizsgálatot, és vádemelési javaslattal adták át az ügyészségnek.


 

 

