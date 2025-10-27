2 órája
Melyik házért kérnek Szekszárdon 150 millió forintot? Mutatjuk!
Van, amelyik még épül, van, ahonnan már kirepültek a gyerekek. Azt kerestük, az eladó családi házak között melyek a legdrágábbak Szekszárdon.
Történt némi átrendeződés Szekszárd legdrágább ingatlanjai között a témában megjelent legutóbbi februári cikkünk óta. Ahogy év elején, úgy ezúttal is az Ingatlanbazár kínálatát vettük alapul, és az akkori ötös listából négy családi ház vagy gazdára talált, vagy más okból került le. Az akkori első helyezett a maga 95 millió forintos árával, jelenleg nem kerülne be a top ötbe. A februári listából egyedüliként megmaradt családi ház most is a második helyen áll, az árában viszont történt egy nagy változás. Év elején még 84 millió forintot kértek érte, most viszont már 126 milliót.
De akkor lássuk az aktuális top ötös listát a legdrágább szekszárdi családi házakról!
5. Még épül, de már sok jót ígér
Eladó új építésű ikerház Szekszárd egyik legnyugodtabb utcájában. A ház modern technológiával készül, energiahatékony, praktikus elrendezésű, és már most látszik: nem tucatépítés. A rezsi alacsony, olyan szinten, hogy a villanyszámla valószínűleg kevesebbet beszél majd, mint a szomszéd.
A belső burkolatok és felületek a tulaj ízlésére szabhatók, így egy teljesen egyedi otthont kaphat. Az ingatlant 95,9 millió forintért hirdetik.
4. Családi ház a természet ölelésében
Ragyogó fekvésű, szabadon álló családi házat kínálnak megvételre Szekszárdon, a Benedek apát utcában. A városközponttól 15 perc sétára van az ingatlan, nyugodt csendes környezetben, szép kilátással a hegyoldalon. A ház alacsony energiafenntartású és fogyasztású, a földszint padlófűtéssel, a tetőtér radiátor fűtéssel rendelkezik. A kitűnő szigetelésnek köszönhetően az épület jó hőtartással bír, nyáron hűvös, télen kellemes meleg. A belső nyílászárók különleges kialakításúak: csiszolt kazettás üveg és fungál betétes szép ajtók.
Romos házból modern otthonba – száz család élete fordult jobbra a Máltai Szeretetszolgálatnak köszönhetőenOrszágosan több mint száz, vármegyénkben összesen harminchét ingatlanból alakít ki szociális bérlakást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.
A házhoz tartozik egy hatalmas terasz, egy két kocsibeállós garázs és egy 30 négyzetméteres, ragasztott fa borovifenyő gerendákból készült télikert. Az ingatlan panziónak vagy pihenőháznak is alkalmas. Az ingatlan mellett található egy közművesített, építésre alkalmas telek, rajta 60 négyzetméteres tanyával és egy löszpincével. A két telek azonos tulajdonban van. A ház ára 109,5 millió forint.
3. Új tulajdonosát keresi egy tágas családi otthon
Szekszárd kedvelt utcájában eladó egy 700 négyzetméteres telken található, 2009-ben épült, mediterrán stílusú, 140 négyzetméteres lakóterületű, nappali+3 szobás, tégla szerkezetű családi ház. Az ingatlan modern épületgépészeti rendszerrel rendelkezik, amely többek között tartalmaz napkollektoros melegvíz-ellátást és fűtésrásegítést. A fűtésről egy gázkazán és egy puffertárolóval rendelkező vegyes tüzelésű kazán gondoskodik. A légcseréért egy hővisszanyerős szellőztető berendezés, a hűtésért klíma felel.
Így szüntethető meg a holtig tartó haszonélvezeti jogAz örökösök gyakran teherként élik meg, hogy örököltek valamit.
Az elektromos hálózat és a világítás is korszerű. Az egyedi tervezésű, impozáns nyílászárók fából készültek minőségi asztalosmunkával. Az aljzat burkolata többnyire járólap, a szobákban lamináltlap. A beépített, modern konyha, mely egy légtérben van az étkezővel, szintén harmonizál a lakás elemeivel. A hatalmas fürdőszoba káddal és zuhanyzóval is rendelkezik. Mindezt kiegészíti egy 30 négyzetméteres fedett terasz, egy 39 négyzetméteres fedett tároló, egy dupla garázs, valamint egy fűthető, fedett medence. Az ár 117 millió forint.
2. Elegancia minden szinten
Kivételes lehetőségként ajánlják az érdeklők figyelmébe azt a 2002-ben épült családi házat, amely Szekszárd újvárosi részén várja új tulajdonosát. Az ingatlan azok számára lehet kiváló választás, akik nem szeretnének lemondani a városi élet kényelméről, de vágynak a természet közelségére is. Az ingatlan jelenleg első tulajdonosa birtokában van, folyamatosan karbantartott, újszerű állapotban van. A ház hasznos alapterülete 155 négyzetméter, és egy 626 négyzetméteres telken helyezkedik el. A földszinti 33 négyzetméteres nappali-étkező a ház középpontja. A nagy ablakfelület, a közvetlen teraszkapcsolat, a gyönyörű cserépkályha teszi igazán hangulatossá.
Erre figyelj, a haszonélvezettel terhelt ingatlan eladásánálA kérdés az, egyáltalán eladható-e a haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan?
A belmagasság a földszinten 270 centiméter. Az egyenletes melegről radiátoros fűtés gondoskodik. A földszinten található még konyha kamrával, két szoba, fürdőszoba (zuhanyzóval, káddal, vécével és bidével), lépcsőház tölgyfaburkolattal, tároló, gardróbszoba, tágas közlekedő garázskapcsolattal. A földszinten továbbá külső megközelítéssel tároló, kazánház és a garázs található. A tetőtérben két szobát, egy fürdőszobát (zuhanyzóval, káddal, vécével és bidével) és egy jelenleg tárolóként funkcionáló, nagyméretű helyiséget alakítottak ki. Mindezért 126 millió forintot kérnek.
1. Minden négyzetméterében különleges stílust képvisel
Gondosan megtervezett, kiváló állapotú családi ház keresi új tulajdonosát Szekszárd központi részén. Az ingatlanba lépve impozáns lépcsősor fogadja az embert, közvetlenül a bejárati ajtóval szemben. Jobbra egy tágas, világos nappali kínál tökéletes helyet a pihenésre és a családi együttlétekre, míg balra egy nyitott konyha-étkező található. A földszinten kapott helyet egy zuhanyzós fürdőszoba is. Az emeleten három kényelmes méretű hálószoba és egy napfényes, tágas fürdőszoba található, ahol a nyugodt reggelek és esti relaxálás garantált. Minden helyiség padlófűtéses, beleértve a fedett belépő teraszt és az emeleti teraszt is. A ház kamerarendszerrel is felszerelt. Az ingatlant 150 millió forintért kínálják.