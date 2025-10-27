Melyik házért kérnek Szekszárdon 150 millió forintot? Mutatjuk!

Történt némi átrendeződés Szekszárd legdrágább ingatlanjai között a témában megjelent legutóbbi februári cikkünk óta. Ahogy év elején, úgy ezúttal is az Ingatlanbazár kínálatát vettük alapul, és az akkori ötös listából négy családi ház vagy gazdára talált, vagy más okból került le. Az akkori első helyezett a maga 95 millió forintos árával, jelenleg nem kerülne be a top ötbe. A februári listából egyedüliként megmaradt családi ház most is a második helyen áll, az árában viszont történt egy nagy változás. Év elején még 84 millió forintot kértek érte, most viszont már 126 milliót.

Mutatjuk Szekszárd legdrágább családi házait. Fotó: Mártonfai Dénes

De akkor lássuk az aktuális top ötös listát a legdrágább szekszárdi családi házakról!

5. Még épül, de már sok jót ígér

Eladó új építésű ikerház Szekszárd egyik legnyugodtabb utcájában. A ház modern technológiával készül, energiahatékony, praktikus elrendezésű, és már most látszik: nem tucatépítés. A rezsi alacsony, olyan szinten, hogy a villanyszámla valószínűleg kevesebbet beszél majd, mint a szomszéd.

A belső burkolatok és felületek a tulaj ízlésére szabhatók, így egy teljesen egyedi otthont kaphat. Az ingatlant 95,9 millió forintért hirdetik.

Az ikerházról még csak látványtervet mutatnak

Forrás: ingatlanbazar.hu

4. Családi ház a természet ölelésében

Ragyogó fekvésű, szabadon álló családi házat kínálnak megvételre Szekszárdon, a Benedek apát utcában. A városközponttól 15 perc sétára van az ingatlan, nyugodt csendes környezetben, szép kilátással a hegyoldalon. A ház alacsony energiafenntartású és fogyasztású, a földszint padlófűtéssel, a tetőtér radiátor fűtéssel rendelkezik. A kitűnő szigetelésnek köszönhetően az épület jó hőtartással bír, nyáron hűvös, télen kellemes meleg. A belső nyílászárók különleges kialakításúak: csiszolt kazettás üveg és fungál betétes szép ajtók.