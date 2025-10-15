október 15., szerda

Aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen

55 perce

Cseke István: a magyar emberek békét akarnak, nem háborút! (videóval)

Címkék#béke#Fidesz#Orbán Viktor

Teol.hu

Orbán Viktor miniszterelnök szombaton bejelentette: a Fidesz országos aláírásgyűjtést indít Brüsszel háborús tervei ellen. A kormányfő emlékeztetett, hogy néhány hete Koppenhágában bemutatták a brüsszeli háborús tervet, ám – mint fogalmazott – Magyarország ebből nem kér. „Világossá tettem Dániában is: mi a béke pártján állunk. Ezért most ismét támadnak bennünket, de nem engedhetjük, hogy belerángassanak a háborúba” – mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök szerint most ismét eljött az idő, hogy a magyar emberek kiálljanak magukért és egyértelműen kinyilvánítsák: nem kérnek a háborúból.

Tolna vármegyében is megkezdődött az aláírásgyűjtés. Cseke István, a vármegyei közgyűlés Fidesz-KDNP-frakciójának vezetője lapunknak elmondta: – A vármegyében is megindult az aláírások gyűjtése és arra biztatunk mindenkit, hogy csatlakozzanak minél többen miniszterelnök úr kezdeményezéséhez. Most ismét meg kell mutatnunk, hogy a magyar emberek békét akarnak, nem háborút – fogalmazott.

A következő napokban a vármegyei kormánypárti politikusok és aktivisták minden települést felkeresnek, hogy minél több embernek biztosítsák a lehetőséget arra, hogy elmondhassa véleményét és támogathassa a béke melletti állásfoglalást.

 

