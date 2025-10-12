Száguldjon kvízünkkel a csillagok felé!

Október 12-e a Csillagászat Őszi Napja, ami tökéletes alkalom arra, hogy a fejünket az égre emeljük, és elgondolkodjunk a világegyetem titkain. A Teol.hu is készült egy ideillő kvízzel. De ne aggódjon, a megfejtésekhez nem kell csillagász diploma!

A Csillagászat Őszi Napja alkalmával is feltekinthetünk az égre, ahol a Tejút is jól kivehető

Fotó: Makovics Kornél

Csillagászat Őszi Napja, tudáspróbával

Ne hagyja, hogy a csillagok csak a távolból ragyogjanak önre – próbálja ki tudását! Tippelhet arra, hogy melyik csillag a legfényesebb az éjszakai égbolton, melyik bolygót hívjuk Esthajnalcsillagnak, avagy, hogy mennyi idő alatt érhetnénk el a Proxima Centauri felszínét a mai rakétatechnikával (spoiler: igen, nagyon sok év!).

Ez a kvíz nemcsak játékos, de tanulságos is: egy-egy válasszal közelebb kerülhet a világegyetemhez, és közben rácsodálkozhat a csillagászati érdekességekre. Elő a csillagtérképpel, kávét a kézbe, és induljon a kalandozás a csillagok között! És ne feledje: bár a kvízelítő minden kérdéséhez három-három válaszlehetőség tartozik, azok közül mindig csak egy a helyes!