Tesztelje magát!

58 perce

Száguldjon kvízünkkel a csillagok felé!

Címkék#Proxima Centauri#égbolt#kvíz

Néha érdemes felnézni az égre és elgondolkodni a végtelen univerzum titkain. Október 12-e a Csillagászat Őszi Napja, amikor különösen érdemes próbára tenni csillagászati tudásunkat. A Teol.hu egy különleges kvízzel várja az olvasókat, akik fényes válaszokat gyűjthetnek a csillagok világából!

Szeri Árpád

Október 12-e a Csillagászat Őszi Napja, ami tökéletes alkalom arra, hogy a fejünket az égre emeljük, és elgondolkodjunk a világegyetem titkain. A Teol.hu is készült egy ideillő kvízzel. De ne aggódjon, a megfejtésekhez nem kell csillagász diploma!

Csillagászat Őszi Napja
A Csillagászat Őszi Napja alkalmával is feltekinthetünk az égre, ahol a Tejút is jól kivehető 
Fotó: Makovics Kornél

Csillagászat Őszi Napja, tudáspróbával

Ne hagyja, hogy a csillagok csak a távolból ragyogjanak önre – próbálja ki tudását! Tippelhet arra, hogy melyik csillag a legfényesebb az éjszakai égbolton, melyik bolygót hívjuk Esthajnalcsillagnak, avagy, hogy mennyi idő alatt érhetnénk el a Proxima Centauri felszínét a mai rakétatechnikával (spoiler: igen, nagyon sok év!).

Ez a kvíz nemcsak játékos, de tanulságos is: egy-egy válasszal közelebb kerülhet a világegyetemhez, és közben rácsodálkozhat a csillagászati érdekességekre. Elő a csillagtérképpel, kávét a kézbe, és induljon a kalandozás a csillagok között! És ne feledje: bár a kvízelítő minden kérdéséhez három-három válaszlehetőség tartozik, azok közül mindig csak egy a helyes!

1.
1. Mit nevezünk csillagnak?
2.
2. Mi a csillagok fő energiaforrása?
3.
3. Melyik csillag van a legközelebb a Földhöz?
4.
4. Melyik bolygót nevezzük Esthajnalcsillagnak?
5.
5. A Sarkcsillag melyik csillag neve?
6.
6. Melyik a Földről látható legfényesebb csillag?
7.
7. A mai rakéta technikával hány év alatt érnénk el a Naprendszeren túli első csillagot, a Proxima Centaurit?

 

 

