Elképesztő felvételek! Csodás őszi színekkel csábítja a turistákat a bor városa (képgalériával)

Szekszárd, a bor városa most egy másik arcát mutatja. Egy olyat, amilyet – egy-egy perspektívából – nem mindenki láthat. Csodás őszi színekbe burkolózott a város. Fotóriporter kollégánk, Mártonfai Dénes kézbe vette fényképezőjét és nyakába vette az utcákat, a dombokat, a völgyeket– nézze meg, milyen csodás összeállítás született a „találkozásokból”.