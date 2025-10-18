Használja ki a jó időt!
1 órája
Elképesztő felvételek! Csodás őszi színekkel csábítja a turistákat a bor városa (képgalériával)
Csodás őszi színekbe öltözött a vármegyeszékhely. A városban mindenfelé, sőt a szőlősökben is a barnás, sárgás árnyalatok vették át az uralmat. Szép az idő, érdemes kihasználni.
Szekszárd, a bor városa most egy másik arcát mutatja. Egy olyat, amilyet – egy-egy perspektívából – nem mindenki láthat. Csodás őszi színekbe burkolózott a város. Fotóriporter kollégánk, Mártonfai Dénes kézbe vette fényképezőjét és nyakába vette az utcákat, a dombokat, a völgyeket– nézze meg, milyen csodás összeállítás született a „találkozásokból”.
Őszi színekbe öltözött SzekszárdFotók: Mártonfai Dénes
