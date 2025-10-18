október 18., szombat

Használja ki a jó időt!

1 órája

Elképesztő felvételek! Csodás őszi színekkel csábítja a turistákat a bor városa (képgalériával)

Csodás őszi színekbe öltözött a vármegyeszékhely. A városban mindenfelé, sőt a szőlősökben is a barnás, sárgás árnyalatok vették át az uralmat. Szép az idő, érdemes kihasználni.

Teol.hu

Szekszárd, a bor városa most egy másik arcát mutatja. Egy olyat, amilyet – egy-egy perspektívából – nem mindenki láthat. Csodás őszi színekbe burkolózott a város. Fotóriporter kollégánk, Mártonfai Dénes kézbe vette fényképezőjét és nyakába vette az utcákat, a dombokat, a völgyeket– nézze meg, milyen csodás összeállítás született a „találkozásokból”. 

Őszi színekbe öltözött Szekszárd

Fotók: Mártonfai Dénes

 

