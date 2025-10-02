25 perce
Csörge-tó: valami történt, zavaros a víz, kénes szagot érezni, vizsgálat indul (képgalériával)
Az elmúlt napokban szokatlan változások történtek. A Csörge-tó vize kedd óta zöld színűvé változott, zavarossá vált és kénes szagot áraszt.
A vizek állapota érzékenyen reagál a környezeti hatásokra. A szekszárdi Csörge-tó az elmúlt időszakban nem várt jeleket mutatott, amelyek aggodalomra adnak okot.
A Csörge-tó sokak számára a természetes kikapcsolódás és feltöltődés helyszíne, ám a tó zöld színe megzavarta a nyugalmat. A jelenségre Halász Gábor, többszörös magyar bajnok ökölvívó és légzésoktató hívta fel a TEOL figyelmét. Jelezte: valami nincs rendben.
– Rendszeresen megyek a Csörge-tóhoz. Hétfőn még minden rendben volt, de kedden már más lett a víz, zavarosabb, kénes szagú
– mondta Halász Gábor.
A megfigyelését az önkormányzatnál is jelezte. Máté Péter, Szekszárd alpolgármestere hírportálunknak megerősítette, hogy az ügyet komolyan veszik.
– A mezőőr készít fotókat a helyszínről, és ezután eldől, hogy környezetvédelmi hatóság bevonásával megindul-e a vízminőség vizsgálata – mondta Máté Péter.
A Csörge-tó környékén korábban hódok megtelepedését is észlelték, ami szintén befolyásolhatja a víz ökológiai egyensúlyát. A természetes élőhelyek változása, a vízszint ingadozása és az élővilág átalakulása mind hozzájárulhatnak a most tapasztalt jelenséghez.
Zavarossá változott a Csörge-tó vizeFotók: Mártonfai Dénes
Mi lehet a zöld szín és a vegyszeres, kellemetlen szag oka?
Algásodás
- A zöld szín gyakran algásodás következménye
- Ez természetes folyamat lehet, de szennyvíz vagy műtrágya bejutása felgyorsíthatja
Vegyszeres szag – szennyvíz vagy ipari eredetű szennyezés
- A „vegyszeres” szag utalhat szennyvízre vagy ipari szennyeződésekre
Illegális szemétlerakás
- Elképzelhető, hogy illegálisan lerakott szeméthalmok szennyezték a tavat
Biológiai bomlás
- A tóban lévő növényi és állati maradványok bomlása során keletkező gázok szintén okozhatnak kellemetlen szagot