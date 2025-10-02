október 2., csütörtök

Különös változás

25 perce

Csörge-tó: valami történt, zavaros a víz, kénes szagot érezni, vizsgálat indul (képgalériával)

Címkék#víz#Szekszárd#Csörge-tó#Halász Gábor#Máté Péter

Az elmúlt napokban szokatlan változások történtek. A Csörge-tó vize kedd óta zöld színűvé változott, zavarossá vált és kénes szagot áraszt.

Brunner Mónika

A vizek állapota érzékenyen reagál a környezeti hatásokra. A szekszárdi Csörge-tó az elmúlt időszakban nem várt jeleket mutatott, amelyek aggodalomra adnak okot. 

Az elmúlt napokban szokatlan változások történtek. A Csörge-tó vize kedd óta zöld színűvé változott, zavarossá vált és kénes szagot áraszt.
A napokkal korábban átlátszó, tiszta Csörge-tó vize már zöld színű és zavaros. A helyszínen vegyszeres szag volt érezhető. Fotó: Mártonfai Dénes

Csörge-tó: valami történt 

A Csörge-tó sokak számára a természetes kikapcsolódás és feltöltődés helyszíne, ám a tó zöld színe megzavarta a nyugalmat. A jelenségre Halász Gábor, többszörös magyar bajnok ökölvívó és légzésoktató hívta fel a TEOL figyelmét. Jelezte: valami nincs rendben. 

– Rendszeresen megyek a Csörge-tóhoz. Hétfőn még minden rendben volt, de kedden már más lett a víz, zavarosabb, kénes szagú

 – mondta Halász Gábor. 

A megfigyelését az önkormányzatnál is jelezte. Máté Péter, Szekszárd alpolgármestere hírportálunknak megerősítette, hogy az ügyet komolyan veszik. 

– A mezőőr készít fotókat a helyszínről, és ezután eldől, hogy környezetvédelmi hatóság bevonásával megindul-e a vízminőség vizsgálata – mondta Máté Péter. 

A Csörge-tó környékén korábban hódok megtelepedését is észlelték, ami szintén befolyásolhatja a víz ökológiai egyensúlyát. A természetes élőhelyek változása, a vízszint ingadozása és az élővilág átalakulása mind hozzájárulhatnak a most tapasztalt jelenséghez.

Zavarossá változott a Csörge-tó vize

Fotók: Mártonfai Dénes

Mi lehet a zöld szín és a vegyszeres, kellemetlen szag oka? 

Algásodás 

  • A zöld szín gyakran algásodás következménye
  • Ez természetes folyamat lehet, de szennyvíz vagy műtrágya bejutása felgyorsíthatja

Vegyszeres szag – szennyvíz vagy ipari eredetű szennyezés

  • A „vegyszeres” szag utalhat szennyvízre vagy ipari szennyeződésekre

Illegális szemétlerakás 

  • Elképzelhető, hogy illegálisan lerakott szeméthalmok szennyezték a tavat

Biológiai bomlás

  • A tóban lévő növényi és állati maradványok bomlása során keletkező gázok szintén okozhatnak kellemetlen szagot

 

