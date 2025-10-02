Csörge-tó: valami történt, zavaros a víz, kénes szagot érezni, vizsgálat indul (képgalériával)

A vizek állapota érzékenyen reagál a környezeti hatásokra. A szekszárdi Csörge-tó az elmúlt időszakban nem várt jeleket mutatott, amelyek aggodalomra adnak okot.

A napokkal korábban átlátszó, tiszta Csörge-tó vize már zöld színű és zavaros. A helyszínen vegyszeres szag volt érezhető. Fotó: Mártonfai Dénes

Csörge-tó: valami történt

A Csörge-tó sokak számára a természetes kikapcsolódás és feltöltődés helyszíne, ám a tó zöld színe megzavarta a nyugalmat. A jelenségre Halász Gábor, többszörös magyar bajnok ökölvívó és légzésoktató hívta fel a TEOL figyelmét. Jelezte: valami nincs rendben.

– Rendszeresen megyek a Csörge-tóhoz. Hétfőn még minden rendben volt, de kedden már más lett a víz, zavarosabb, kénes szagú

– mondta Halász Gábor.

A megfigyelését az önkormányzatnál is jelezte. Máté Péter, Szekszárd alpolgármestere hírportálunknak megerősítette, hogy az ügyet komolyan veszik.