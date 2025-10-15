október 15., szerda

Teréz névnap

12°
+18
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Aggódnak a szekszárdiak

3 órája

Ez a helyzet most a Csörge-tóval – megszólalt az alpolgármester

Címkék#aggodalom#2025#Csörge-tó

Valami történt, és a szekszárdiak aggódni kezdtek. A Csörge-tó állapotáról most újra megkérdeztük Máté Pétert, Szekszárd alpolgármesterét.

Brunner Mónika

A szekszárdi Csörge-tóban különös jelenségek történtek. A víz zöldes árnyalatot vett fel, zavarossá vált, és kénes szagot árasztott. Halász Gábor volt profi ökölvívó hívta fel rá a figyelmünket még két héttel ezelőtt. Akkor mi is kimentünk, lefotóztuk, és saját szemünkkel meggyőződhettünk, hogy valami nincs rendben. 

Az elmúlt napokban szokatlan változások történtek. A Csörge-tó vize kedd óta zöld színűvé változott, zavarossá vált és kénes szagot áraszt.
Íme a Csörge-tó vize 2025. október elején. Azóta kiderült, hogy a víz minősége megfelelő, és nincs szó semmilyen szennyeződésről 
Fotó: Mártonfai Dénes

Csörge-tó: tiszta a víz

Most ismét megkérdeztük Máté Pétert, Szekszárd alpolgármesterét az aktuális helyzetről. A politikus megerősítette: az önkormányzat komolyan veszi a lakossági jelzéseket, és a bejelentés óta mintát vettek a tóból. A vizsgálat eredményei alapján a víz minősége megfelelő, semmilyen szennyeződést nem mutattak ki.

– A Csörge-tó vize tiszta, a laboreredmények alapján nincs ok aggodalomra – mondta Máté Péter.

A szekszárdi önkormányzat továbbra is figyelemmel kíséri a tó állapotát, és akár újabb vizsgálatokat is elrendelhet. Fontos, hogy a Csörge-tó és területe megőrizze természetes szépségét és biztonságos kikapcsolódási lehetőséget nyújtson. Mint ismert, a víz természetes színváltozása és az időszakos szaghatás nem feltétlenül utal szennyezésre, ezek akár biológiai folyamatokkal is összefügghetnek, például algavirágzással vagy hőmérsékletváltozással. 

A szekszárdi önkormányzat továbbra is figyelemmel kíséri a Csörge-tó állapotát Fotó: Mártonfai Dénes

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu