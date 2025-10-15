Ez a helyzet most a Csörge-tóval – megszólalt az alpolgármester

A szekszárdi Csörge-tóban különös jelenségek történtek. A víz zöldes árnyalatot vett fel, zavarossá vált, és kénes szagot árasztott. Halász Gábor volt profi ökölvívó hívta fel rá a figyelmünket még két héttel ezelőtt. Akkor mi is kimentünk, lefotóztuk, és saját szemünkkel meggyőződhettünk, hogy valami nincs rendben.

Íme a Csörge-tó vize 2025. október elején. Azóta kiderült, hogy a víz minősége megfelelő, és nincs szó semmilyen szennyeződésről

Fotó: Mártonfai Dénes

Csörge-tó: tiszta a víz

Most ismét megkérdeztük Máté Pétert, Szekszárd alpolgármesterét az aktuális helyzetről. A politikus megerősítette: az önkormányzat komolyan veszi a lakossági jelzéseket, és a bejelentés óta mintát vettek a tóból. A vizsgálat eredményei alapján a víz minősége megfelelő, semmilyen szennyeződést nem mutattak ki.

– A Csörge-tó vize tiszta, a laboreredmények alapján nincs ok aggodalomra – mondta Máté Péter.

A szekszárdi önkormányzat továbbra is figyelemmel kíséri a tó állapotát, és akár újabb vizsgálatokat is elrendelhet. Fontos, hogy a Csörge-tó és területe megőrizze természetes szépségét és biztonságos kikapcsolódási lehetőséget nyújtson. Mint ismert, a víz természetes színváltozása és az időszakos szaghatás nem feltétlenül utal szennyezésre, ezek akár biológiai folyamatokkal is összefügghetnek, például algavirágzással vagy hőmérsékletváltozással.