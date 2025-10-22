Amikor a szó elakad, a szív beszél helyette – Így segíthetünk annak, aki dadog

A nap célja a dadogás elfogadása, hogy erősítse a kapcsolatot az érintettek és a szakemberek között, és elősegítse a társadalom számára a problémával szembeni megértést.

A dadogás elfogadása a környezet feladata. Ha tartósan fennáll a beszéd megakadása, logopédus vagy pszichológus segíthet

Fotó: Pixel-Shot / Forrás: Shutterstock / Illusztráció

A dadogás elfogadásának világnapja nem a „hibák kijavításáról”, hanem az emberi méltóság megerősítéséről szól. Aki dadog, az gyakran nem a saját beszédétől szenved, hanem attól, ahogyan a környezete reagál rá. A megértő, türelmes hallgatás, az idő ráfordítása annak elismerése, hogy a másik fontos – és hogy a beszéd nehézsége nem teszi őt kevesebbé.

Soha ne figyelmeztesd

A szakemberek hangsúlyozzák: nem szabad figyelmeztetni vagy kijavítani a dadogó gyermeket. Az olyan mondatok, mint a „mondjad szépen” vagy „kezdd újra” csak növelik a feszültséget, és fokozhatják a problémát. Épp ellenkezőleg: a nyugodt, elfogadó légkör és az odafigyelés segíti a legjobban a beszéd gördülékenységének visszanyerését, mondja Vámosi Zsófia Ágnes logopédus

Hogyan alakul ki a dadogás?

A dadogás összetett eredetű – nem egyetlen okra vezethető vissza.

A kutatások szerint genetikai és idegrendszeri tényezők egyaránt szerepet játszanak benne.

Gyakran a beszédért és mozgáskoordinációért felelős agyi területek eltérő működése okozza, hogy a beszédhangok ritmusa, sorrendje megtörik.

Ugyanakkor a környezeti hatások is jelentősen befolyásolhatják a tünetek kialakulását. Egy stresszes családi helyzet, költözés, válás, új közösség vagy testvér érkezése mind olyan változás, amely érzelmi feszültséget okozhat a gyermekben. A feszültség pedig sokszor a beszéden keresztül jelenik meg – dadogás, beszédmegakadás formájában.

Mikor kell segítséget kérni?

A 2–4 éves kor közötti gyerekeknél gyakori az úgynevezett élettani dadogás, ami a beszédfejlődés természetes velejárója. Ilyenkor a gondolatok gyorsabban születnek, mint ahogy a gyermek ki tudná mondani őket, ezért „megakad” a beszédben. Ez általában 6–8 héten belül magától elmúlik, és nem igényel külön beavatkozást. Akkor érdemes logopédushoz fordulni, ha a tünetek tartósan fennmaradnak, vagy ha a gyermek beszéd közben láthatóan feszül, izomgörcsök, szem- vagy fejrándulások kísérik a megszólalásait. A korai beavatkozás sokat segíthet a tünetek enyhítésében és a kommunikációs önbizalom visszaépítésében.