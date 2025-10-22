október 22., szerda

Ne javíts, érts meg!

1 órája

Amikor a szó elakad, a szív beszél helyette – Így segíthetünk annak, aki dadog

Kevés dolog annyira természetes, mint a beszéd – egészen addig, amíg nem okoz nehézséget. A dadogás, más néven beszédfolyékonysági zavar, több százezer embert érint világszerte, köztük gyermekeket és felnőtteket egyaránt. Október 22-én minden évben arra hívják fel a figyelmet, hogy a dadogás elfogadása megértést és türelmet igényel.

Kutny Gábor

 A nap célja a dadogás elfogadása, hogy erősítse a kapcsolatot az érintettek és a szakemberek között, és elősegítse a társadalom számára a problémával szembeni megértést.

A dadogás elfogadása fontos, de a logopédus is segíthet
A dadogás elfogadása a környezet feladata. Ha tartósan fennáll a beszéd megakadása, logopédus vagy pszichológus segíthet
Fotó: Pixel-Shot / Forrás:  Shutterstock / Illusztráció

 

A dadogás elfogadásának világnapja nem a „hibák kijavításáról”, hanem az emberi méltóság megerősítéséről szól. Aki dadog, az gyakran nem a saját beszédétől szenved, hanem attól, ahogyan a környezete reagál rá. A megértő, türelmes hallgatás, az idő ráfordítása annak elismerése, hogy a másik fontos – és hogy a beszéd nehézsége nem teszi őt kevesebbé. 

Soha ne figyelmeztesd 

A szakemberek hangsúlyozzák: nem szabad figyelmeztetni vagy kijavítani a dadogó gyermeket. Az olyan mondatok, mint a „mondjad szépen” vagy „kezdd újra” csak növelik a feszültséget, és fokozhatják a problémát. Épp ellenkezőleg: a nyugodt, elfogadó légkör és az odafigyelés segíti a legjobban a beszéd gördülékenységének visszanyerését, mondja Vámosi Zsófia Ágnes logopédus

Hogyan alakul ki a dadogás?

A dadogás összetett eredetű – nem egyetlen okra vezethető vissza. 

  • A kutatások szerint genetikai és idegrendszeri tényezők egyaránt szerepet játszanak benne. 
  • Gyakran a beszédért és mozgáskoordinációért felelős agyi területek eltérő működése okozza, hogy a beszédhangok ritmusa, sorrendje megtörik. 
  • Ugyanakkor a környezeti hatások is jelentősen befolyásolhatják a tünetek kialakulását. Egy stresszes családi helyzet, költözés, válás, új közösség vagy testvér érkezése mind olyan változás, amely érzelmi feszültséget okozhat a gyermekben. A feszültség pedig sokszor a beszéden keresztül jelenik meg – dadogás, beszédmegakadás formájában.

Mikor kell segítséget kérni?

A 2–4 éves kor közötti gyerekeknél gyakori az úgynevezett élettani dadogás, ami a beszédfejlődés természetes velejárója. Ilyenkor a gondolatok gyorsabban születnek, mint ahogy a gyermek ki tudná mondani őket, ezért „megakad” a beszédben. Ez általában 6–8 héten belül magától elmúlik, és nem igényel külön beavatkozást. Akkor érdemes logopédushoz fordulni, ha a tünetek tartósan fennmaradnak, vagy ha a gyermek beszéd közben láthatóan feszül, izomgörcsök, szem- vagy fejrándulások kísérik a megszólalásait. A korai beavatkozás sokat segíthet a tünetek enyhítésében és a kommunikációs önbizalom visszaépítésében.

A dadogás elfogadása: türelem és biztonság kell

A legfontosabb, amit a szülők tehetnek, hogy nem szégyenítik meg a gyermeket a beszédhibája miatt. A kritika, a javítgatás vagy a sürgetés csak fokozza a szorongást, és hosszú távon akár logofóbiához is vezethet – ez a beszédhelyzetektől való félelem, ami miatt az érintett fél, kerüli a megszólalást. A szülő feladata, hogy nyugodt környezetet teremtsen, ahol a gyermek biztonságban érzi magát, és tudja: nem a hibátlan beszéd, hanem a mondanivaló a fontos. Érdemes szakemberhez – logopédushoz vagy pszichológushoz – fordulni, aki személyre szabott tanácsokkal tud segíteni mind a gyermeknek, mind a családnak.

Gyógyítható a dadogás?

– A dadogásból való felépülés mértéke egyénileg változó – mondja  a szakember. Sok esetben – különösen gyermekkorban – a tünetek teljesen megszűnhetnek, másoknál azonban életük végéig megmaradhatnak, hol enyhébb, hol erősebb formában. A javulás kulcsa az elfogadás: ha a dadogó személy megtanul együtt élni saját beszédmódjával, és nem érzi magát kevesebbnek miatta, a zavar gyakran enyhül. A tüneteket időnként a pszichés állapot, fáradtság vagy időjárás is befolyásolhatja. A legfontosabb tehát nem a tökéletes beszéd elérése, hanem az, hogy a dadogás ne váljon akadállyá a mindennapi életben, a kapcsolatokban vagy az önkifejezésben.

 Első lépés az elfogadás 

A dadogás elfogadásának világnapja arra emlékeztet: nem kell minden nehézséget „kijavítani” ahhoz, hogy teljes életet élhessünk. Az igazi segítség a megértés, a türelem és a nyitottság. Ha így közelítünk a dadogáshoz – legyen szó gyermekről, barátról vagy kollégáról –, nemcsak a beszéd gördülékenységét támogatjuk, hanem az emberi kapcsolatokat is mélyebbé, őszintébbé tesszük.

 

