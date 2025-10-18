Vadászsiker
1 órája
Ez igen! Nem akármilyen dámbikát ejtettek el Kisszékelynél (fotó)
Újabb kapitális bika került terítékre a Gyulaj Zrt. kisszékelyi vadászterületén.
A kép illusztráció.
A külföldi vadászvendég Kovács Dávid kerületvezető vadász kíséretében ejtette el a képen látható, lefőzés utáni 5,95kg-os, vizes trófeatömeggel rendelkező dámbikát. A 24 órás tömeg várhatóan 5,85-5,90kg körül fog alakulni – írja a Gyulaj Hunting Magazine a közösségi oldalon.
