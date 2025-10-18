október 18., szombat

Lukács névnap

15°
+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vadászsiker

7 perce

Ez igen! Nem akármilyen dámbikát ejtettek el Kisszékelynél (fotó)

Címkék#dámbika#Gyulaj Zrt#vadászat

Újabb kapitális bika került terítékre a Gyulaj Zrt. kisszékelyi vadászterületén.

Teol.hu
Ez igen! Nem akármilyen dámbikát ejtettek el Kisszékelynél (fotó)

A kép illusztráció.

A külföldi vadászvendég Kovács Dávid kerületvezető vadász kíséretében ejtette el a képen látható, lefőzés utáni 5,95kg-os, vizes trófeatömeggel rendelkező dámbikát. A 24 órás tömeg várhatóan 5,85-5,90kg körül fog alakulni – írja a Gyulaj Hunting Magazine a közösségi oldalon. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu