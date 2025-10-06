Denevér szállt a nappaliba? – Tippek, hogy ne legyen belőle horrorfilm

Az ősz beköszöntével gyakoribbá válik, hogy denevérek tévednek be emberek által használt épületekbe, és sokan kérnek emiatt segítséget a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságtól. Békalencse hírlevelükben ahhoz adnak néhány tanácsot, miként lehet szakember bevonása nélkül is megoldást találni a problémára.

Zsákmányt, vagy ideiglenes szállást is kereshet a denevér

Forrás: DDNPI

Kihasználják az utolsó meleg napokat

Mint írják, nyár végére az idén született fiatal állatok már mind kirepültek, így maguknak kell élelemről gondoskodniuk, valamint búvóhelyet találniuk, amiben még nincs nagy tapasztalatuk. Az idősebb példányok is felszabadulnak az utódgondozás terhe alól, így szabadabban kóborolnak a táplálékforrásokat követve, és gyakrabban keresnek ideiglenes szálláshelyeket. Eközben a téli álomra készülő denevérek igyekeznek az utolsó meleg napok rovarbőségét maximálisan kihasználni, hogy elegendő energiát halmozhassanak fel a hideg téli hónapok átvészeléséhez. Mindezek együttesen eredményezik azt, hogy a városi környezethez szokott, velünk együtt élő fajok gyakrabban repülnek be a lakásokba. Tehetik ezt azért, mert például a lámpafényre gyűlő zsákmányt követik, vagy akár azért, mert nappali pihenőhelyet keresnek. Ezzel nemcsak az embert zavarhatják meg, hanem saját magukat is veszélybe sodorhatják. Az ilyen találkozások megelőzésére olcsó és hatékony megoldás a szúnyogháló felszerelése, de ha ez nincs, akkor előfordulhat, hogy betéved egy vagy több denevér. Lássuk, mi a teendő, ha a denevér a lakásban röpköd?

Ne pánikoljunk, biztosítsunk kijáratot az állatnak!

A szobába, lépcsőházba berepült a denevérek néha csak a fényre repülő zsákmányt követik és hamar ki is repülnek, de előfordul, hogy a szobákban lévő apró tárgyak, a puha hangelnyelő felületek – például szőnyegek, kárpitok – miatt elvesztik a tájékozódó képességüket. Ilyenkor a legjobb, ha az összes ablakot kinyitjuk, a függönyöket széthúzzuk, hogy a lehető legszélesebb kijáratot biztosítsuk, majd a villanyt lekapcsoljuk, a szoba összes ajtaját becsukjuk és magára hagyjuk az állatot a szobában, hogy megnyugodva kirepüljön és folytassa a vadászatot.