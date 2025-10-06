15 perce
Denevér szállt a nappaliba? – Tippek, hogy ne legyen belőle horrorfilm
Még nem vonultak el téli álmukra, és kihasználják az utolsó meleg napokat. Ez viszont azzal is járhat, hogy egy-egy denevér betéved a lakásba.
Az ősz beköszöntével gyakoribbá válik, hogy denevérek tévednek be emberek által használt épületekbe, és sokan kérnek emiatt segítséget a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságtól. Békalencse hírlevelükben ahhoz adnak néhány tanácsot, miként lehet szakember bevonása nélkül is megoldást találni a problémára.
Kihasználják az utolsó meleg napokat
Mint írják, nyár végére az idén született fiatal állatok már mind kirepültek, így maguknak kell élelemről gondoskodniuk, valamint búvóhelyet találniuk, amiben még nincs nagy tapasztalatuk. Az idősebb példányok is felszabadulnak az utódgondozás terhe alól, így szabadabban kóborolnak a táplálékforrásokat követve, és gyakrabban keresnek ideiglenes szálláshelyeket. Eközben a téli álomra készülő denevérek igyekeznek az utolsó meleg napok rovarbőségét maximálisan kihasználni, hogy elegendő energiát halmozhassanak fel a hideg téli hónapok átvészeléséhez. Mindezek együttesen eredményezik azt, hogy a városi környezethez szokott, velünk együtt élő fajok gyakrabban repülnek be a lakásokba. Tehetik ezt azért, mert például a lámpafényre gyűlő zsákmányt követik, vagy akár azért, mert nappali pihenőhelyet keresnek. Ezzel nemcsak az embert zavarhatják meg, hanem saját magukat is veszélybe sodorhatják. Az ilyen találkozások megelőzésére olcsó és hatékony megoldás a szúnyogháló felszerelése, de ha ez nincs, akkor előfordulhat, hogy betéved egy vagy több denevér. Lássuk, mi a teendő, ha a denevér a lakásban röpköd?
Ne pánikoljunk, biztosítsunk kijáratot az állatnak!
A szobába, lépcsőházba berepült a denevérek néha csak a fényre repülő zsákmányt követik és hamar ki is repülnek, de előfordul, hogy a szobákban lévő apró tárgyak, a puha hangelnyelő felületek – például szőnyegek, kárpitok – miatt elvesztik a tájékozódó képességüket. Ilyenkor a legjobb, ha az összes ablakot kinyitjuk, a függönyöket széthúzzuk, hogy a lehető legszélesebb kijáratot biztosítsuk, majd a villanyt lekapcsoljuk, a szoba összes ajtaját becsukjuk és magára hagyjuk az állatot a szobában, hogy megnyugodva kirepüljön és folytassa a vadászatot.
Ha több denevér kering a szobában vagy lépcsőházban, és nappalra is bent maradnak, akkor valószínűleg ideiglenes szállásként tekintenek a helyre. A megoldás ilyenkor is hasonló. De fontos, hogy miután az alkonyatkor vadászni induló állatok kirepültek, csukjuk be utánuk a „berepülő nyílásokat”, hogy a hajnali lefekvéskor ne térhessenek vissza. Előfordulhat, hogy nem ürül ki a hely egy éjszaka alatt, mert például eső, lehűlés miatt nem repülnek ki a denevérek. Ilyenkor a következő alkonyatkor lehet próbálkozni a szabadon bocsátásukkal.
Soha ne fogjuk meg, ne lógassuk a denevért a szárnyánál fogva!
Ha nem repülő denevérrel van dolgunk, akkor persze ez a megoldás nem működik. Ilyenkor muszáj aktívan segíteni az állatoknak, hogy elhagyhassák a lakást. Ebben az esetben egy tiszta ronggyal vagy vastagabb kesztyűben fogjuk meg az állatot és vigyük ki a szabadba olyan helyre, ahol árnyékban, kutya-macska által elérhetetlen helyen lehet. Ha erre nincs mód, helyezzük egy zárható, jól szellőző dobozba (egy kilyuggatott cipősdoboz remekül megfelel), tegyünk mellé lapos kupakban, tálkában egy kevés vizet, és a lezárt dobozzal együtt helyezzük sötét, csendes helyre. Soha ne fogjuk meg, ne lógassuk a denevért a szárnyánál fogva! A csontjai, ízületei nagyon sérülékenyek és nehezen gyógyulnak. Fontos megjegyezni, hogy rendkívül csekély az esély arra, hogy Magyarországon fertőzést kapjunk egy denevértől, a veszettség kockázatát azonban komolyan kell venni, ezért puszta kézzel soha nem szabad megérinteni a denevéreket. Ha nem tudjuk megfogni, vagy az állat gyaníthatóan sérült, hálóba akadt, egérfogóba ragadt, esetleg épnek tűnik, de nem mégsem repül el, akkor hívni kell az illetékes nemzeti park igazgatóságot. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság elérhetőségeit itt találja.