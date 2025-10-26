A város elismerte legkiválóbb polgárait (galéria)

Tamási Város Önkormányzata idén is méltó módon ünnepelte az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóját. Az ünnepi megemlékezéshez hagyományosan a város legkiválóbb polgárainak elismerése is társult. A díjazott polgárok munkájukkal példát mutatnak a város számára.

Díjazott polgárok Tamásiban

Forrás: Beküldött kép

Díjazott polgárok

Tamási város hosszú évek óta ezen a napon adj át elismerő címeit. összesen tizenhatan vehettek át elismerést. A díjazott polgárok a „Tamási Ifjú Tehetsége”, a „Tamási Város Sportjáért”, a „Tamási Város Biztonságáért”, a „Tamási Város Közszolgálatáért”, a „Dr. Várady János-díj”, a „Tamási Város Érdemes Pedagógusa”, a „Tamási Város Közösségéért”, a „Pro Urbe Tamási” és a „Tamási Város Díszpolgára” elismeréseket kapták.

Tamási Ifjú Tehetsége díjazottak

Az ifjú tehetségek között idén több tanuló, sportoló és fiatal szakember részesült elismerésben. Erdős Tibor, a Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium végzős diákja aktív közösségi életével, Erasmus-programokban való részvételével és kiemelkedő tanulmányi eredményével vívta ki az elismerést. Csapatával az ESTÖRI történelemversenyen országos első helyezést ért el. Fodor Dániel szakácstanuló a Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos döntőjébe jutott. Szakmai alázata, precizitása és példás hozzáállása miatt érdemelte ki a kitüntetést, mellyel az iskola és Tamási hírnevét is öregbítette. Kocsi Gábor, a Tamási Koppány Sportegyesület súlyemelője 2024-ben országos bajnoki címet szerzett, 2025-ben pedig az U15 és U17-es válogatott keretbe is beválasztották. Szorgalmával és kitartásával példát mutat kortársainak. Nyirati Csongor, az Aranyszarvas Sportegyesület birkózója több mint egy évtizede ér el kiemelkedő eredményeket hazai és nemzetközi versenyeken. A sport iránti elhivatottságáért és példamutató teljesítményéért vehette át az elismerést. Varga Zsombor, a Béri Balogh Ádám Gimnázium diákja az Erasmus-programok és a városi rendezvények aktív szervezője. Az ESTÖRI történelemversenyen országos helyezést elért, valamint a Pántlika Néptáncegyüttes elhivatott tagja.