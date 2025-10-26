54 perce
A város elismerte legkiválóbb polgárait (galéria)
Tamási város méltó módon emlékezett meg az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről: az ünnepi rendezvényen az önkormányzat idén is átadta a város legrangosabb elismeréseit. A művelődési központban rendezett díszünnepségen a díjazott polgárok között voltak azok a fiatal tehetségek, pedagógusok, sportolók, közszolgálati dolgozók és közéleti személyiségek, akik kiemelkedő teljesítményükkel, hivatásuk iránti elkötelezettségükkel és közösségépítő munkájukkal példát mutatnak Tamási lakóinak.
Díjazott polgárok
Tamási város hosszú évek óta ezen a napon adj át elismerő címeit. összesen tizenhatan vehettek át elismerést. A díjazott polgárok a „Tamási Ifjú Tehetsége”, a „Tamási Város Sportjáért”, a „Tamási Város Biztonságáért”, a „Tamási Város Közszolgálatáért”, a „Dr. Várady János-díj”, a „Tamási Város Érdemes Pedagógusa”, a „Tamási Város Közösségéért”, a „Pro Urbe Tamási” és a „Tamási Város Díszpolgára” elismeréseket kapták.
Tamási Ifjú Tehetsége díjazottak
Az ifjú tehetségek között idén több tanuló, sportoló és fiatal szakember részesült elismerésben. Erdős Tibor, a Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium végzős diákja aktív közösségi életével, Erasmus-programokban való részvételével és kiemelkedő tanulmányi eredményével vívta ki az elismerést. Csapatával az ESTÖRI történelemversenyen országos első helyezést ért el. Fodor Dániel szakácstanuló a Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos döntőjébe jutott. Szakmai alázata, precizitása és példás hozzáállása miatt érdemelte ki a kitüntetést, mellyel az iskola és Tamási hírnevét is öregbítette. Kocsi Gábor, a Tamási Koppány Sportegyesület súlyemelője 2024-ben országos bajnoki címet szerzett, 2025-ben pedig az U15 és U17-es válogatott keretbe is beválasztották. Szorgalmával és kitartásával példát mutat kortársainak. Nyirati Csongor, az Aranyszarvas Sportegyesület birkózója több mint egy évtizede ér el kiemelkedő eredményeket hazai és nemzetközi versenyeken. A sport iránti elhivatottságáért és példamutató teljesítményéért vehette át az elismerést. Varga Zsombor, a Béri Balogh Ádám Gimnázium diákja az Erasmus-programok és a városi rendezvények aktív szervezője. Az ESTÖRI történelemversenyen országos helyezést elért, valamint a Pántlika Néptáncegyüttes elhivatott tagja.
Tamási Város Sportjáért
Dravecz Balázs, a Tamási Enduro és Motocross Egyesület elnöke 2016 óta irányítja a szervezetet. Vezetése alatt a pálya megújult, és számos országos, illetve nemzetközi verseny valósult meg. Elkötelezett munkájával a sportág egyik legfontosabb hazai bázisává tette Tamásit.
Tamási Város Biztonságáért
Oláh István rendőr őrnagy 2015 óta vezeti a Tamási Rendőrkapitányság Járőr- és Őrszolgálati Alosztályát. Kiemelkedő szakmai tudásával, mentori tevékenységével és vezetői példamutatásával a város közbiztonságának meghatározó alakja. Papp Zoltán nyugalmazott tűzoltó alezredes 1984 óta dolgozott a hivatásos és önkéntes tűzoltóságban. Négy évtizedes szolgálatát példás szakmai tudás és emberség jellemezte, melyet most városi szinten is elismertek.
Tamási Város Közszolgálatáért
Dr. Bakóné Deák Zsuzsanna a Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde szakmai vezetőjeként végzi hivatását. Szakmai igényessége, gyermekközpontú szemlélete és közösségépítő munkája példaként szolgál. Lehr Péter, a Tamási Polgármesteri Hivatal Műszaki Hatósági Csoportjának vezetője több mint egy évtizede dolgozik a város fejlődéséért. Megbízható, precíz és elhivatott munkájával kiérdemelte a közszolgálati elismerést.
Dr. Várady János-díj
Dr. Ürögi Éva kardiológus és diabetológus főorvos évtizedek óta Tamási és térsége meghatározó orvosa. Embersége, szakmai kiválósága és gyógyító hivatása méltán tette őt a díj kitüntetettjévé. Lentiné Zsoldos Valéria több mint négy évtizedes egészségügyi szolgálat után is aktívan dolgozik. Lelkiismeretes, pontos és empatikus munkáját a betegek és kollégák egyaránt nagyra becsülik.
Tamási Város Érdemes Pedagógusa
Lendvai Katalin, a Béri Balogh Ádám Gimnázium tanára 1989 óta tanít a városban. Drámapedagógiai módszereivel, diákjai iránti elkötelezettségével és lendületes tanítási stílusával vívta ki a közösség megbecsülését. Gosztola Gabriella, a Würtz Ádám Általános Iskola pedagógusa több mint húsz éve tanítja a gyerekeket szeretettel és türelemmel. A tehetséggondozás és a gyermekközpontú nevelés elkötelezett híve.
Tamási Város Közösségéért
Brandt Róbert, a Tamási Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 2010 óta dolgozik a helyi roma közösség felemelkedéséért. Pályázati és közösségépítő munkájával jelentősen hozzájárult a társadalmi integráció és a kulturális párbeszéd erősítéséhez.
Pro Urbe Tamási
Koppánné dr. Kertész Margit jogász, volt országgyűlési képviselő, több évtizedes közéleti és közigazgatási munkájával szolgálta Tamásit. A városért végzett elkötelezett tevékenysége példaértékű. Molnár Zoltán, a Béri Balogh Ádám Gimnázium nyugalmazott tanára, a Pacsmagi-tavak természetvédője és a Pacsmagi Erdei Iskola alapítója évtizedeken át dolgozott a természet és a közösség szolgálatában.
Tamási Város Díszpolgára
A város legnagyobb elismerését posztumusz dr. Torma István régész, tudós és Tamási szülötte kapta. Életművével és tudományos munkásságával nemcsak a magyar régészetet, hanem szülővárosa múltjának feltárását is gazdagította.
