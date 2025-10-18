Vigyázat! Halálos mérget rejt az ősz népszerű otthoni dísze

Ahogy közeledik a Magyarországon is egyre népszerűbb Halloween, a hazai áruházak polcain sorra jelennek meg a különféle tökfélék. A vásárlók számára azonban veszélyt jelenthet, ha a kereskedők nem választják el egyértelműen a dísztököket az étkezésre alkalmas fajtáktól, vagy nem tüntetik fel jól láthatóan, hogy a dekorációs célú termék fogyasztásra nem alkalmas.

Az élelmiszer boltokban is kapható dísztök és a halloween tök elfogyasztása egyáltalán nem ajánlott

Fotó: Mártonfai Dénes

Akár halált is okozhat a dísztök elfogyasztása

A dísztökök és bizonyos, nem ehető tökfajták keserű ízű anyagokat, úgynevezett kukurbitacinokat tartalmaznak. Ezek a vegyületek természetes növényi méreganyagok, amelyek már kis mennyiségben is komoly panaszokat válthatnak ki. A mérgezés tünetei között szerepelhet a hányinger, hányás, hasmenés, fejfájás, szédülés, súlyosabb esetben pedig keringési zavar vagy kiszáradás.

„A dísztök nem étkezési célra nemesített növény, kizárólag dekorációként használható” – figyelmeztetnek a szakemberek. A boltokban kapható, faragásra szánt halloween tökök szintén nem feltétlenül alkalmasak fogyasztásra, hiszen ezek íze, állaga és összetétele eltér az étkezési sütőtökökétől. A különbséget laikus szemmel nehéz felismerni, ezért soha ne kóstoljuk meg a dekorációként vásárolt példányokat.

A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a keserű íz intő jel: ha a tökből készült étel szokatlanul keserű, azonnal ki kell köpni, és nem szabad elfogyasztani. A kukurbitacinok hő hatására sem bomlanak le, így a főzés vagy sütés nem teszi biztonságossá az ilyen tököt.

A biztonságos alternatíva az étkezési sütőtök, például a hokkaido, a kanadai vagy a nagydobosi fajta – ezek nemcsak ízletesek, de vitamindúsak és teljesen ártalmatlanok is.

Az ősz tehát nemcsak a dísztökök színeiben gazdag, hanem a tudatosság ideje is: gyönyörködjünk bennük, de ne tegyük a tányérra, ami a polcra való.